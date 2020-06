Vålerenga og norsk fotball til hele Europa

Når Eliteserien sparkes i gang tirsdag 16. juni, er det ikke kun nordmenn som får se lagene i aksjon. Eurosport vil nemlig sende et utvalg kamper i hele Europa, skriver Discovery i en pressemelding fredag.

– Dette er selvfølgelig veldig gøy, og et tydelig bevis på at norsk fotball blir lagt merke til også utenfor våre egne landegrenser. Dette er rett og slett et fantastisk utstillingsvindu for norsk fotball og ikke minst norske fotballspillere, sier Morten Johannessen, fungerende sportsdirektør i Discovery.

– Vi merker også økt interesse for Eliteserien fra fotballfrelste utenfor Norge etter 12. mars. Spillerne og klubbene synes naturligvis dette er ekstra morsomt, sier Leif Øverland, leder i Norsk Toppfotball.

Eurosport er tilgjengelig i totalt 46 land og på 20 forskjellige språk. I første omgang er det totalt ti kamper fra de tre første rundene som vil vises på Eurosport 1 over hele Europa.

– Vårt fokus er fortsatt å skape fotballfest i de tusen hjem via både Dplay og Eurosport her hjemme, men det er gledelig at vi nå kan bidra til å spre norsk fotball til folket også i Europa, sier Morten Johannessen.

I Norge kan alle kampene fra årets Eliteserie-sesong sees på strømmetjenesten Dplay, samt på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Pluss-kanalene.

Etter et halvt års ventetid er norsk fotball kommet i gang igjen. I torsdagens treningskamper slo Vålerenga Mjøndalen 2-0 på Consto Arena, Rosenborg slo Stjørdals Blink 3-1 i Stjørdal, Molde slo Kristiansund 4-2 i Molde og Odd slo Start 2-1 i Skien.

Disse kampene vil vises over hele Europa:

Runde 1:

Tirsdag 16. juni:

Aalesund – Molde

Sarpsborg 08 – Vålerenga

Onsdag 17. juni:

Start – Strømsgodset

Haugesund – Brann

Runde 2:

Lørdag 20. juni:

Molde – Rosenborg

Søndag 21. juni:

Brann – Viking

Runde 3:

Tirsdag 24. juni:

Start – Molde

Odd – Vålerenga

Onsdag 25. juni:

Sarpsborg 08 – Strømsgodset

Rosenborg – Bodø/Glimt