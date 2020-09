Vålerenga nekter å slippe spillere til landslagssamling

Tidligere i sommer vedtok UEFA at klubbene kunne nekte å frigi spillere, dersom landslagsoppdraget medførte en karantene på fem dager eller mer. Med en stor kontingent av spillere kalt opp denne gangen, har Vålerenga sett seg nødt til å nekte flere av sine spillere å representere landene sine.

– Vi er presset opp i et hjørne. Vi ønsker jo å hjelpe våre spillere slik at de kan spille for sine land, men slik karantenereglene er kan vi ikke frigi spillerne til landslagene, sier sportslig leder Eli Landsem til VG.

Spillerne det er snakk om er nederlandske Sherida Spitse, som opprinnelig skulle reise til Russland. Videre var også Stine Balisager Pedersen, Jani Thomsen og Rikke Marie Madsen tatt ut på det danske landslaget som skulle møte Bosnia-Hercegovina og Malta. Dejana Stefanovic får heller ikke anledning til å dra hjem til Serbia, for deres møte med Frankrike.

– Slipper vi dem nå, betyr det ti dager karantene når spillerne kommer til Norge – uavhengig av UEFA-protokollen. Det vil medføre at alle landslagsspillerne må stå over kampen mot Klepp. Vi kan ikke sitte med halve laget ute når vi skal spille kamper og er i en posisjon til å kjempe om seriegull, sier Landsem.

Også Celin Bizet Ildhusøy og Synne Sofie Kinden Jensen er tatt ut til å representere Norge, men deres møte med Wales innebærer ikke karantene etter hjemkomst.