Vålerenga mot Lyn i kvinnenes seriestart

Vålerenga avsluttet sesongen med sølv i serien og tapt cupfinale for LSK Kvinner, mens Lyn sikret plassen i Toppserien gjennom kvalifisering.

Seriestarten neste år er 21. mars, men kampen mellom VIF og Lyn på Intility arena er utsatt til mandag kveld fordi den også er satt opp som tv-kamp.

Nytt serieformat

Sesongen 2020 for Toppserien og 1. divisjon kvinner består for første gang av et grunnspill (runde 1-18) og et sluttspill (runde 19-25). Grunnspillet starter opp 21. mars og avsluttes 29. august. Sluttspillet starter så opp 12. september med avslutning 7. november. Etter endt grunnspill deles Toppserien og 1. divisjon kvinner opp i 3 ulike ligaer:

Nr. 1-4 fra grunnspillet i Toppserien danner sluttspill med dobbel serie. Vinneren blir seriemester.

Lag nr. 5-10 i Toppserien pluss lag nr. 1-2 i 1. divisjon danner sluttspill med enkel serie. Nedrykk til 1. divisjon for nr. 7 og 8.

Lag nr. 3-10 i 1. divisjon danner sluttspill med enkel serie. Vinneren spiller kval. mot lag nr. 6 i ligaen nevnt foran for deltakelse i Toppserien 2021. Lag nr. 7 og 8 rykker ned til 2. divisjon

- Spilleplanen som foreligger i dag er utarbeidet i samarbeid med Toppfotball Kvinner. Styrende for utarbeidelsen har vært innspill og ønsker fra alle klubbene. Å få til alle ønsker er ikke lett, men vi tror helheten i planen ivaretar ulike interesser og vi gleder oss stort til å gå i gang med første sesong med det nye seriesystemet, sier konsulent for kampadministrasjon og arrangement i NFF, Knut Bjørn Nordheim i en pressemelding.

Slik spilles Toppseriens grunnspill i 2020:

1. runde (21.-23. mars):

Arna-Bjørnar – Røa

Klepp – Trondheims-Ørn

Kolbotn – Avaldsnes

LSK Kvinner – Sandviken

Vålerenga – Lyn (mandag 30/3)

2. runde (28.-30. mars):

Lyn – Klepp

Røa – Vålerenga

Sandviken – Avaldsnes

Trondheims-Ørn – Arna-Bjørnar

LSK Kvinner – Kolbotn (mandag 30/3)

3. runde (3.-4. april):

Arna-Bjørnar – Vålerenga

Avaldsnes – LSK Kvinner

Klepp – Sandviken

Kolbotn – Lyn

Trondheims-Ørn – Røa

4. runde, 18.–19. april:

LSK Kvinner – Arna-Bjørnar

Lyn – Avaldsnes

Røa – Klepp

Sandviken – Kolbotn

Vålerenga – Trondheims-Ørn

5. runde (24.-26. april):

Arna-Bjørnar – Lyn

Avaldsnes – Vålerenga

Klepp – LSK Kvinner

Kolbotn – Røa

Trondheims-Ørn – Sandviken

6. runde (2.-3. mai):

Arna-Bjørnar – Kolbotn

LSK Kvinner – Trondheims-Ørn

Lyn – Sandviken

Røa – Avaldsnes

Vålerenga – Klepp

7. runde (9.-10. mai):

Avaldsnes – Trondheims-Ørn

Klepp – Arna-Bjørnar

Kolbotn – Vålerenga

Lyn – LSK Kvinner

Sandviken – Røa

8. runde (fredag 15. mai):

Arna-Bjørnar – Sandviken

Klepp – Avaldsnes

Røa – Lyn

Trondheims-Ørn – Kolbotn

Vålerenga – LSK Kvinner

9. runde (23.-24 mai):

Avaldsnes – Arna-Bjørnar

Kolbotn – Klepp

LSK Kvinner – Røa

Lyn – Trondheims-Ørn

Sandviken – Vålerenga

10. runde (30.-31. mai):

Arna-Bjørnar – LSK Kvinner

Klepp – Lyn

Røa – Sandviken

Trondheims-Ørn – Avaldsnes

Vålerenga – Kolbotn

11. runde (13.-14. juni):

Avaldsnes – Røa

Kolbotn – Arna-Bjørnar

LSK Kvinner – Klepp

Lyn – Vålerenga

Sandviken – Trondheims-Ørn

12. runde (20.-21. juni):

Klepp – Kolbotn

Røa – Arna-Bjørnar

Sandviken – LSK Kvinner

Trondheims-Ørn – Lyn

Vålerenga – Avaldsnes

13. runde (27.-28. juni):

Arna-Bjørnar – Klepp

Avaldsnes – Sandviken

LSK Kvinner – Vålerenga

Lyn – Kolbotn

Røa – Trondheims-Ørn

14. runde (4.-5. juli):

Avaldsnes – Lyn

Kolbotn – LSK Kvinner

Sandviken – Arna-Bjørnar

Trondheims-Ørn – Klepp

Vålerenga – Røa

15. runde (11.-12. juli):

Arna-Bjørnar – Trondheims-Ørn

Klepp – Vålerenga

Kolbotn – Sandviken

LSK Kvinner – Avaldsnes

Lyn – Røa

16. runde (8.-9. juli):

Avaldsnes – Klepp

Røa – Kolbotn

Sandviken – Lyn

Trondheims-Ørn – LSK Kvinner

Vålerenga – Arna-Bjørnar

17. runde (22.-23. juli):

Arna-Bjørnar – Avaldsnes

Klepp – Røa

Kolbotn – Trondheims-Ørn

LSK Kvinner – Lyn

Vålerenga – Sandviken

18. runde (29. august):

Avaldsnes – Kolbotn

Lyn – Arna-Bjørnar

Røa – LSK Kvinner

Sandviken – Klepp

Trondheims-Ørn – Vålerenga.