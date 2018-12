Vålerenga mistet seieren, men berget ett poeng

Av Sjur Natvig

Vålerenga var mindre enn to minutter fra å vinne en jevn og spennende bortekamp mot Sparta tirsdag kveld, men Tommy Kristiansen utlignet til 4-4 1.14 minutt før full tid. I forlengningen ble Peter Quenneville matchvinner for Sparta da han satte inn 5-4.

Rasmus Ahlholm scoret to mål og hadde assist på de to andre for Vålerenga, som med bare ett poeng er på tredjeplass fire poeng bak Stavanger.

Allerede torsdag blir det toppkamp i Furuset Forum når Storhamar kommer på besøk.

Vant mjøsderbyet

Storhamar og Lillehammer fulgte hverandre gjennom det meste av tirsdagens mjøsderby i eliteserien ishockey, men Mikael Dokken ga vertene 4-3-seier.

Christian Bull og Niklas Fogström hadde gitt Storhamar ledelsen to ganger tidligere, men da Dokken scoret fem og et halvt minutt før full tid, maktet ikke Lillehammer å svare.

Joey Benik scoret to ganger og Stian Kaltrud Nystuen en for gjestene, som holdt seg inne i kampen på grunn av god effektivitet og mange redninger av keeper Nils Erik Bengtsberg. Storhamar vant skuddstatistikken 49-20.

Storhamar er med seieren fortsatt to poeng bak serieleder Stavanger, som en time tidligere slo Stjernen 5-2.

Philip Lane scoret to mål og hadde også en assist for Stavanger, som dominerte stort med 45-20 i skudd. Stjernen skapte likevel spenning med to raske mål i 2. periode som gjorde at laget var oppe på 2-2 før Oilers satte inn støtet.

Manglerud Star vant bunnoppgjøret mot Ringerike, men først etter straffeslagkonkurranse. Det endte 2-1 i Manglerudhallen, og nå er det 13 poengs luke fra oslolaget ned til Ringerike på jumboplassen. (NTB)

Eliteserien ishockey tirsdag, 31. runde:

Manglerud Star – Ringerike 2-1 e.str. (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0)

Manglerudhallen: 510 tilskuere.

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (31.02) Henrik Ratejczak (Pontus Finstad), 1-1 (37.44) Matej Galbavy (Michael Söderberg, Anders T. Henriksen).

3. periode: Ingen.

Forlengning: Ingen.

Avgjørende straffe: 2-1 Mats Grøsvik.

Dommere: Eirik Hansen, Jutul og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Manglerud Star 6 x 2 min. og 1 x 10 min., Ringerike 3 x 2 min.

Sparta – Vålerenga 5-4 e.f. (2-1, 1-3, 1-0, 1-0)

Sparta amfi: 1968 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (2.46) Tobias Lindström (Rasmus Ahlholm), 1-1 (8.35) Henrik Knold (Niklas Roest), 2-1 (11.01) Sander Thoresen (Roest).

2. periode: 2-2 (20.49) Ahlholm (Lindström, Thomas Olsen), 3-2 (25.46) Martin Grönberg (Christoffer Karlsen), 3-3 (32.45) Ahlholm (Martin Røymark), 3-4 (34.26) Røymark (Ahlholm, Stefan Espeland).

3. periode: 4-4 (58.46) Tommy Kristiansen (Dylan Zink).

Forlengning: 5-4 (63.01) Peter Queeneville (Magnus Nilsen).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Sparta 8 x 2 min., Vålerenga 10 x 2 min.

Stavanger – Stjernen 5-2 (2-0, 2-2, 1-0)

DNB Arena: 3628 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (7.10) Stephan Vigier (Brandon Burlon, Mario Lucia), 2-0 (12.53) Philip Lane (Kristian Forsberg, Robin Mathisen).

2. periode: 2-1 (29.36) Peter Lindblad (Philip Hansen, Christoffer Berger), 2-2 (31.37) Berger (Lindblad, Niklas Bröms), 3-2 (34.06) Markus Søberg (Burlon, Lane), 4-2 (36.39) Jacob Lagacé (Daniel Rokseth, Johannes Johannesen).

3. periode: 5-2 (51.49) Lane (Forsberg, Søberg).

Dommere: Mads Frandsen, Frisk Asker og Jørn M. Ekeberg, Nesøya.

Utvisninger: Stavanger 3 x 2 min. og 1 x 10 min., Stjernen 7 x 2 min.

Storhamar – Lillehammer 4-3 (1-1, 1-1, 2-1)

CC Arena: 3910 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (3.53) Joey Benik (Justin Hickman, Nick Dineen), 1-1 (18.46) Joel Johansson (Andreas Øksnes, Victor Svensson).

2. periode: 2-1 (25.33) Christian Bull (Patrick Thoresen, Lars Østli), 2-2 (39.04) Benik (Parker Bowles, Sondre Bergersen Bjerke).

3. periode: 3-2 (46.01) Niklas Fogström (Steffen Thoresen), 3-3 (49.52) Stian Kaltrud Nystuen (Austin Cangelosi, Martin Ellingsen), 4-3 (54.21) Mikael Dokken (Johansson, Ulf Jimmy Andersson).

Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Tor Olav Johnsen, Manglerud Star.

Utvisninger: Storhamar 1 x 2 min. og 1 x 10 min., Lillehammer 3 x 2 min.