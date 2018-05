Vålerenga med tabelljafs etter straffeseier

Sport

SANDEFJORD (Dagsavisen): Det sier selvsagt mye om røkla bak Brann i Eliteserieien, og en rekke lag kan passere VIF søndag, men det forteller også om muligetene. Og åtte kamper (serie og cup) uten nederlag gjør noe med selvtilliten i et lag.

Og det viste Ronny Deila viktigheten av da han gikk rett bort til Klanen etter kampslutt og giret dem ytterligere opp og takket for trøkket.

– De fortjener all den takk de kan få. Dette var en vanskelig kamp på en vrien bane, ingen vakker kamp, men en veldig deilig seier, sier Ronny Deila til Dagsavisen.

Best etter pause

Men aller viktigst: Vålerenga fikk en trepoenger etter tre uavgjorte seriekamper.

Det skyldtes et mye friskere VIF-lag etter pause og en smart innkast-finte av VM-uttatte Samuel Kari Fridjonsson. Alle ventet et langt kast, i stedet kom et kjapt og kort et til Abdi Ibrahim som fikk fritt leide inn i straffefeltet. En klønete takling sendte Ibrahim i bakken og ga Vålerenga et straffespark.

Sam Johnson viste hvorfor han er og vil bli lagets toppscorer.

– Jeg liker å ta straffespark, sier han ubeskjedent til Dagsavisen etter kampslutt.

Vålerenga har bare to tap på ni seriekamper og kan nå bare fokusere på mulighetene. Heller ikke VIF spiller som noe topplag, men denne lørdagen avsluttet de bedre enn de begynte, og hadde til slutt full kontroll. Det vi trenger er større offensiv kraft. Og flere avslutninger. Men her handlet det bare om å vinne for et VIF-lag som nå har vunnet flere borte- enn hjemmekamper.

Det vil de gjerne rette på. I positiv forstand.

På nautrgress

Dette ble en døsen ettermiddag slik denne fjordbyen kan by på en lun forsommerdag. Vålerenga så mer preget ut enn hjemmelaget som jaget sin første hjemmeseier for sesongen.

Den største sjansen ble skapt av Vålerenga da Felipe Carvalho ikke var vant til dette helt naturlige gressunderlaget og bommet på pasning tilbake til keeper. Det edte i en dobbeltdsjanse til Sandefjord som keeper Adam Larsen Kwarasey reddet dem ut av.

Banens eneste VM-spiller, Samuel Kari Fridjonsson viste noen finurlige detaljer ved siden av sine lange innkast. Og brente VIFs største sjanse før pause da volleysuddet hans gikk rett på keeper. Gutten som i teorien kan møte Lionel Messi i VM on en drøy måned, viste i hvert fall vilje utpå her. Inntil han feilaktig fikk gult kort for å ha skulle filmet seg til et straffespark. Han ble enkelt og greit felt, og det må være lov å falle i slike situasjoner.

Klanen svarte med unisone "Vi vil ha Edvardsen tilbake". Det gjenstår å se om ønset blir innfridd. Det stilnet da dommer Kai Erik Steen ga Vålerenga straffen som avgjorde kampen.

En bedre plan

– Vi må komme oss oftere inn bak dem, sa en litt frustrert Ronny Deila til spillerne i pausem.

Og det var nettopp det Abdi Ibrahim gjorde tidlig etter pause da han ble dyttet bakfra og skaffet straffesparket Sam Johnson scoret på.

VIF kunne også økt ledelsen, men Sam Johnson ble blokkert i siste øyeblikk. Og da Deila gikk over til to mann foran, med Peter Michael på banen, fikk nigerianeren lagets neste store sjanse da et helt mislykket skudd var nær å trille inn i hjørnet.

Og på overtid var Amin Nouri nære etter et strålende forarbeid av innbytter Felix Horn Myhre.

Sandefjord vant begge kampene mot Vålerenga i fjor. Slik skulle det ikke gå i år. For etter pause ble de kneblet av et VIF-lag som løftet seg i banen og var mye mer aggressive i duellene. Vålerenga vant kampen og Klanen vant tribunekampen. De sang i nitti minutter. Imponerende.

Neste oppgave: Stabæk på Intility arena 16. mai.

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball menn lørdag, 9. runde:

Sandefjord – Vålerenga 0-1 (0-0)

Komplett arena, Sanefjord: 3826 tilskuere.

Mål: 0-1 Sam Johnson (str. 55).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Sam Adekugbe, Samuel Kari Fridjonsson, Vålerenga.

Lagene:

Sandefjord (3-5-2): Eirik Holmen Johansen – Lars Grorud, Christer Reppesgård Hansen, El-Hadji Gana Kane – Herman Solberg Nilsen, Håvard Storbæk (Pau Morer fra 20.), Erik Mjelde (Ole Breistøl fra 71.), André Sødlund (George Nuah Gibson fra 85.), Joachim Solberg Olsen – Pontus Engblom, Flamur Kastrati.

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Abdi Ibrahim, Magnus Lekven – Daniel Fredheim Holm, Samuel Kari Fridjonsson (Simen Juklerød fra 82.), Chidera Ejuke (Peter Godly Michael fra 71.) – Sam Johnson (Felix Myhre fra 86.).