Vålerenga sørget for jubel inn i julehelgen med seier i toppkampen i Furuset Forum torsdag kveld. I neste hjemmekamp i romjula kommer serieleder Stavanger Oilers til neste storoppgjør i reservearenaen.

Dette var kampen der Vålerenga var best fra start til midtveis i siste periode. Det er ikke ofte Storhamar blir ståede med null scoringer i møtene med VIF, men denne kvelden skjedde det altså.

Massivt overtak

Det skyldtes et mer eller mindre vedvarende overtak fra Vålerengas side i de to første periodene. Og Storhamar var heldige som slapp una den første perioden med bare 0-1. Den scoringen var det Rasmus Ahlholm som sto for da VIF presset og presset i overtall. Ahlholm ventet ut keeper og satte pucken sikkert i mål.

Skuddstatistikken 9-1 sier sitt om kampbildet. Storhamar kom overhode ikke inn i kampen og var altfor passive i duellene. Det skyldtes et hardt arbeidende VIF-forsvar som ser helt annerledes ut denne sesongen. Jobben som gjøres foran keeper Steffen Søberg er imponerende.

Laget ga bedre motstand i midtperioden, som endte målløs. De største sjansene fikk VIF også i denne perioden som vant omgangen 8-4 i skudd og kunne da oppsummere i garderoben: Hvorfor scorer vi ikke mer?

Nitten sekunder

Kanskje det hjalp. For den andre scoringen kom bare 19 sekunder ut i siste periode da Mats Trygg satte inn pucken etter mildt sagt kaos foran Storhamars mål.

Storhamar måtte fram og klarte å komme til flere avslutninger, uten at det hjalp. Laget vant skuddstatistikken 10-9, men det skyldtes også kamputviklingen da VIF ville trygge seieren.

I sluttminuttene tok Storhamer ut sin gode keeper Jonas Strand, Patrick Thoresen mistet pucken og da kunne Rasmus Ahlholm sette inn kveldens tredje scoring i tomt bur.

Det ble også Vålerengas scoring nummer hundre i årets Get-liga.

Jonas Strand ble kåret til Storhamars beste spiller, mens Mats Trygg fikk prisen for hjemmelaget.

Ny toppkamp 30. desember

I det sluttsignalet gikk ble det slåsskamp mellom Patrick Thoresen og noen VIF-spillere, det endte med VIF-utvisning, men det spilte jo ingen rolle.

"Patrick er rævva", sang VIF-supporterne. God jul, sa VIF-spillerne.

På årets nest siste dag er Stavanger Oilers motstander her, før det har VIF bortekamp mot Manglerud Star.

Med seieren gikk Vålerenga forbi Storhamar på tabellen og er fire poeng bak serieleder Stavanger.

Eliteserien ishockey torsdag, 32. runde:

Vålerenga – Storhamar 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

Furuset forum: 1316 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (8.59) Rasmus Ahlholm (Oskar Ekelund, Stefan Espeland).

2. periode: Ingen.

3. periode: 2-0 (40.19) Mats Trygg (Jonas Oppøyen, Colin Spaberg Olsen), 3-0 (58.09) Ahlholm.

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Robert Hallin, Jordal.

Utvisninger: Vålerenga 2 x 2 min., Storhamar 5 x 2 min.

Frisk Asker – Sparta 4-3 e.f. (2-0, 0-2, 1-1, 1-0)

Askerhallen: 1218 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (9.05) Anders Bastiansen (Garreth Thompson, Kyle Bonis), 2-0 (17.54) Bonis (Thompson).

2. periode: 2-1 (27.41) Tommy Kristiansen (Scott Allen, Dylan Zink), 2-2 (37.46) Kristiansen (Sander Thoresen, Christoffer Karlsen).

3. periode: 3-2 (42.44) Endre Medby (Cato Cocozza, Hampus Gustafsson), 3-3 (59.54) Martin Grönberg (Niklas Roest, Peter Queeneville).

Forlengning: 4-3 (61.40) Sean McMonagle (Bonis, Bastiansen).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Tommy Søstumoen, Storhamar.

Utvisninger: Frisk Asker 4 x 2 min., Sparta 7 x 2 min.

Lillehammer – Manglerud Star 4-3 (1-1, 2-1, 1-1)

Kristins hall: 1302 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (11.09) Justin Hickman (Nick Dineen, Stian Økelsrud Hagen), 1-1 (18.45) Kevin Berg (Marius Johansen, Magnus Henriksen).

2. periode: 1-2 (25.41) Mats Henriksen (Sam Coatta, Steffen Ratejczak), 2-2 (29.20) Fredrik Dahl (Dineen, Robin André Soudsky), 3-2 (38) Dineen (Joey Benik, Hickman).

3. periode: 4-2 (45.10) Parker Bowles (Brendan Ellis, Austin Cangelosi), 4-3 (45.27) Tord Thoresen (Coatta).

Dommere: Marcus Wannerstedt, Ski og Owe Lüthcke, Ringerike.

Utvisninger: Lillehammer 5 x 2 min., 1 x 10 min. og 1 x 20 min., Manglerud Star 5 x 2 min.

Ringerike – Stavanger 2-5 (0-1, 0-3, 2-1)

Schjonghallen: 660 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (1.39) Mario Lucia (Stephan Vigier).

2. periode: 0-2 (20.29) Markus Søberg (Philip Lane), 0-3 (22.05) Lane (Kristian Forsberg), 0-4 (25.26) Lucia (Lane, Vigier).

3. periode: 0-5 (48.41) Søberg (Forsberg), 1-5 (56.51) Petter Ellefsen (Kristoffer Melin, Tobias Skaarberg), 2-5 (58.14) Dustin Parks (Michael Söderberg, Nils L. Fuglesang).

Dommere: Thomas Tysland, Jutul og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Ringerike 6 x 2 min., Stavanger 2 x 2 min.