Det bekrefter VIF på sine nettsider onsdag.

Camara, som trøblet med en hamstringskade forrige sesong og fikk lite spilletid, har kontrakt med Vålerenga ut 2022.

– Vi har hatt god dialog med både Camara og agenten og tror dette er en fin løsning for ham. Det viktigste nå er at han får mest mulig kamptrening på et høyt nivå, og det er det gode muligheter for i Georgia, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

FC Dila Gori spiller i Umaglesi Liga, ble cupmester i 2012, vant serien i 2015, tok seriebronse i 2020.

Klubben skal i likhet med Vålerenga ut i Europa kommende sesong.

