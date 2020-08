INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga var storfavoritter da Kolbotn kom på besøk til hovedstaden. Lagene møttes i treningskamp tidligere i sommer, og Vålerenga vant da komfortabelt 4-1. VIF sto med fire strake seire før kveldens kamp, og kunne med seier klatre til toppen av tabellen før Lillestrøms møte med Arna-Bjørnar søndag. Kolbotn skapte ikke mye sjanser, men ble likevel en hard nøtt å knekke for VIF.

Les også: – Når vi først vinner, skal vi vinne mange år på rad

Marerittstart

Selv om VIF tok kontroll fra start, rotet de det til i bakre rekker før ti minutter var spilt. Dårlig kommunikasjon endte til slutt opp med en ball som vanligvis er keepermat for VIFs burvokter, Hannah Seabert. Keeperen feilberegnet en enkel ball, og Kolbotns ungjente Eline Hegg var påskrudd og fikk en enkel jobb med å sette inn kampens første mål.

Etter scoringen fortsatte Vålerenga å kjøre kampen, og var flere ganger svært nær utligning ved Synne Jensen. Spissen var delaktig i det meste VIF skapte i førsteomgang, men det ble en ny omgang uten mål for hjemmelaget. Det er ikke første gang denne sesongen hvor Vålerenga leverer en svak førsteomgang, men de har stort sett våknet i andreomgangene. Det skjedde ikke i kveld

Les også: Sigrid Heien Hansen: – Vi har veldig store forventninger

Utligning

Synne Jensen fortsatte å skape farligheter for hjemmelaget, og det var nesten bare et spørsmål om tid før spissen skulle sette sitt første VIF-mål. Likevel skulle det ta tid. Ikke bare for Jensen, men for hele Vålerenga-laget. Mot slutten av kampen la Kolbotn seg lavt i banen, og gjorde det vanskelig for VIF. Men hjemmelaget fant en åpning til slutt. Etter et perfekt innlegg kunne Vålerengas juvel, Celin Bizet Ildhusøy, stange inn sin første scoring for sesongen, og VIFs utligning i sluttminuttene.

VIF kunne fort ha tatt med seg alle tre poengene, da de fortsatte å jakte kampens tredje scoring på overtid. Det ble bare nesten, og Vålerenga gikk av banen for første gang denne sesongen uten tre poeng fra eget fress.

Les også: – Måtte bare meie hu ned