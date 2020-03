Vålerenga Hockey permitterer spillerne

«Vålerenga Ishockey har nå dessverre måttet gå til drastiske tiltak i en vanskelig situasjon, og har permittert alle spillere og ansatte. Grunnet koronaviruset som nå berører så mange av oss ble årets sluttspill avlyst, og dermed forsvant også inntektsgrunnlaget for klubben», skriver klubben i en pressemelding.

Klubben skriver videre at det nå er viktigst at helsa kommer først, og at man nå ser framover mot neste sesong og innflyttingen i nye Jordal Amfi.

Saken oppdateres

