VALLE (Dagsavisen): Vi tror selv Klanen var sikre på at Molde skulle få straffespark da Eirik Hestad kom alene med VIF-keeperen, passerte ham og ble felt midt i 2. omgang. Men dommer Dag Vidar Hafsås så ingen ulovlig felling og svarte i stedet med gult kort for filming til Hestad. Tv-bildene viste noe annet, men det hjelper ikke Molde. Det er fortsatt noen situasjoner der det er helt bingo hva dommeren dømmer. Så også denne kvelden. Og avgjørelsen gikk i Vålerengas favør selv om dommeren etterpå innrømmet at han tok feil. Honnør til Hafsås for det. Og for at han stiller opp og innrømmer det.

– Nei, jeg hadde ikke gått i fistel om det hadde blitt dømt straffe der, sa trener Ronny Deila til undertegnede. Han mente han hadde sett en meget god fotballkamp mellom to gode lag. Ole Gunnar Solskjær: – Alle er jo enig i at dommeren gjorde feil, samtdig er Hafsås en av de beste dommerne vi har. Alle gjør feil i fotball, sier en diplomatisk Solskjær om situasjonen. Men han måtte jo nevne at Rosenborg fikk et gratis straffespark i siste serierunde og at Molde ble fratatt to poeng mot Vålerenga.

I de første 20 minuttene så Vålerenga ut som det topplaget de ønsker å være. De presset Molde høyt og Chidera Ejuke sendte avgårde kveldens første rakett. Men den endte i betongen i stedet for i nettet. Vålerenga holdt laget høyt i banen, vant nesten alle andreballer og hadde tilsynelatende full kontroll.

Tilsynelatende. For hver gang Molde kom, kom de med de de hadde av fart og muskler. Fredrik Brustad er en av landets raskeste. Det er ikke Ivan Näsberg og det kom fort til syne. Mattias Mostrøm løp som vanlig riktigere enn de fleste andre. Men landets heteste 17-åring, Juventus-aktuelle Erling Braut Håland, møtte bokstavelig talt veggen. Det vil si Felipe Carvalho, muskelblokka fra Uruguay som takler både på bakken og i lufta, men som også kan slå de mest oppsiktsvekkende feilpasninger. Dette var kampens tungvekts-duell. Som Carvalho gikk seirende ut av og som derfor ble kåret ti kveldens VIF-spiller.

Og den første halvtimen var dette noe som lignet en toppkamp. Klanens planlagte markering mot Moldes voldtektstiltalte spiller kom etter en halvtime, og derfra og inn til pause døde mye av intensiteten. Vi som forsøksvis leter etter humor syntes #moldetoo var den mest kreative. Men det ble ikke noen heksejakt i kveld. Mest kaotisk ble det da keeper Adam Larsen Kwarasey skulle vise at han var utespiller i barndommen og ikke var fornøyd med pasningsalternativene. Da fikk han på seg oksen Håland, men slapp med skrekken.

For Vålerenga handlet kampen om å finne det offensive mønsteret som kunne bringe Sam Johnson i posisjon. Det skjedde aldri. Chidera Ejuke hadde sine finter, men om han forvirrer motstanderne, kan også medspillerne slite. Når kommer pasningen? Johnsom søkte rom hele tida, men ballen kom aldri. Dermed ble det Ivan Näsberg (før pause) og Simen Juklerød (etter pause) som fikk lagets største sjanser. Men Näsberg blåste ballen over med venstre, Juklerød det samme med hodet. Så med beina. Ved slike muligheter må man treffe kassa. Innbytterpuls, Juklerød?

– Vi må ha større fart i pasningsspillet for å bedre rytme i angrepsspillet, sier Deila, som satte inn det han hadde av alternativer da det aldri ble scoring. Til slutt var han tross alt fornøyd med ett poeng. Det positive var at det ble skapt nesten like mange sjanser som da Start ble slått 6-1 sist. Da gikk forsøkene i mål.

Sam Johnson måtte gi opp kveldens prosjekt og inn kom Peter Michael. Den 19-årige nigeriansren hadde kanskje også innbytterpuls. For han fikk to megasjanser som begge ble blåst utafor. Slik avsluttet kampen med store sjanser begge veier i en kamp som burde endt 2-2 i stedet for 0-0. Og Molde skulle i hvert fall hatt et straffespark. Men det gir ikke automatisk scoring det heller.

Dette ble årets første uavgjorte kamp for Vålerenga og i neste runde venter sensasjonen Ranheim på en humpete matte i Trondheim kommende lørdag. Også der kan alt skje. Som det meste gjør i norsk fotball denne våren. Både på banen og tribunen.

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball menn søndag, 6. runde:

Vålerenga – Molde 0-0

Intility arena: 8436 tilskuere.

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Magnus Lekven, Vålerenga, Mattias Moström, Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Molde.

Lagene:

Vålerenga (4-3-3): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Ivan Näsberg – Daniel Fredheim Holm (Ernest Agyiri fra 68.), Magnus Lekven, Samuel Kari Fridjonsson – Bård Finne (Simen Juklerød fra 59.), Sam Johnson (Peter Godly Michael fra 82.), Chidera Ejuke.

Molde (4-3-3): Andreas Linde – Ruben Gabrielsen, Stian Gregersen, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes, Mathias Normann, Eirik Hestad (Daniel Chima Chukwu fra 90.) – Fredrik Brustad, Erling Braut Håland (Ibrahima Wadji fra 82.), Mattias Moström (Petter Strand fra 46.).

Haugesund – Strømsgodset 1-0 (1-0)

Haugesund stadion: 3690 tilskuere

Mål: 1-0 Torbjørn Kallevåg (19).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Francisco Júnior, Marcus Pedersen, Stian Ringstad, Strømsgodset.

Lagene:

Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Kristoffer Haraldseid, Ben Karamoko, Vegard Skjerve, Alexander Stølås – Babajide Akintola, Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Torbjørn Kallevåg (Fredrik Pallesen Knudsen fra 90.) – Christian Grindheim – Frederik Gytkjær (Ibrahima Koné fra 81.).

Strømsgodset (4-2-3-1): Espen Bugge Pettersen – Mounir Hamoud (Lars Sætra fra 88.), Jakob Glesnes, Marius Høibråten, Stian Ringstad – Herman Stengel, Francisco Júnior (Henning Hauger fra 46.) – Tokmac Nguen, Bassel Jradi (Mustafa Abdellaoue fra 78.), Eirik Ulland Andersen – Marcus Pedersen.

Kristiansund – Bodø/Glimt 1-1 (1-1)

Kristiansund stadion: 4003 tilskuere.

Mål: 0-1 Andreas Hopmark (selvmål 20), 1-1 Stian Aasmundsen (42).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Ingen kort.

Lagene:

Kristiansund (4-4-2): Sean McDermott – Aliou Coly, Andreas Hopmark, Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak (Erlend Sivertsen fra 65.) – Amidou Diop (Bendik Bye fra 80.), Stian Aasmundsen, Pål Erik Ulvestad, Liridon Kalludra (Sondre Sørli fra 73.) – Benjamin Stokke, Daouda Bamba.

Bodø/Glimt (4-5-1): Zoran Popovic – José Isidoro, Martin Bjørnbak, Marius Lode, Thomas Jacobsen – Vegard Leikvoll Moberg, José Ángel, Ulrik Saltnes, Patrick Berg (Philip Zinckernagel fra 65.), Amor Layoni (Trond Olsen fra 46.) – Kristian Fardal Opseth (Geir André Herrem fra 87.).

Lillestrøm – Ranheim 0-1 (0-0)

Åråsen stadion: 5184 tilskuere.

Mål: 0-1 Mads Reginiussen (63).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Marius Amundsen, Thomas Lehne Olsen, Lillestrøm, Daniel Kvande, Kristoffer Løkberg, Øyvind Alseth, Ranheim.

Lagene:

Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Stefan Antonijevic (Marius Amundsen fra 34.), Frode Kippe, Simen Rafn – Aleksander Melgalvis (Erik Brenden fra 61.), Ifeanyi Mathew, Fredrik Krogstad, Simen Kind Mikalsen (Gary Martin fra 78.) – Erling Knudtzon, Thomas Lehne Olsen.

Ranheim (4-3-3): Even Barli – Øyvind Alseth, Christian Eggen Rismark, Daniel Kvande, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem (Simen Sandmæl fra 89.), Kristoffer Løkberg – Andreas Helmersen (Ivar Furu fra 86.), Michael Karlsen (Sivert Solli fra 64.), Erik Tønne.

Rosenborg – Start 2-0 (0-0)

Lerkendal stadion: 15.594 tilskuere.

Mål: 1-0 Tore Reginiussen (47), 2-0 Anders Konradsen (90).

Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar.

Gult kort: Damion Lowe, Isaac Twum, Elliot Käck, Start.

Lagene:

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo (Jacob Rasmussen fra 68.), Anders Konradsen – Nicklas Bendtner, Alexander Søderlund (Erik Botheim fra 90.), Yann-Erik de Lanlay (Rafik Zekhnini fra 63.).

Start (4-2-3-1): Jonas Deumeland – Damion Lowe, Espen Berger, Adnan Hadžic, Elliot Käck – Afeez Aremu, Isaac Twum – Kasper Skaanes (Tobias Christensen fra 66.), Niklas Sandberg (Kristjan Floki Finnbogason fra 55.), Aron Sigurdarson – Kevin Kabran (Mathias Bringaker fra 72.).

Tromsø – Sandefjord 4-1 (4-1)

Alfheim stadion: 3692 tilskuere.

Mål: 1-0 Runar Espejord (6), 2-0 Espejord (16), 2-1 Flamur Kastrati (17), 3-1 Kent-Are Antonsen (30), 4-1 Daniel Berntsen (40).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Gjermund Åsen, Tromsø, Joachim Solberg Olsen, Håvard Storbæk, Sandefjord.

Lagene:

Tromsø (3-6-1): Jacob Karlstrøm – Magnar Ødegaard, Simen Wangberg, Tom Høgli – Robert Taylor, Morten Gamst Pedersen, Daniel Berntsen, Kent-Are Antonsen (Oliver Kjærgaard fra 76.), Gjermund Åsen, Lasse Nilsen (Mour Samb fra 88.) – Runar Espejord (Mushaga Bakenga fra 57.).

Sandefjord (4-4-2): Eirik Holmen Johansen – Victor Bindia, Lars Grorud, Christer Reppesgård Hansen, Joachim Solberg Olsen – Håvard Storbæk, Erik Mjelde (Mohamed Ofkir fra 60.), Enric Vallès, André Sødlund – Pontus Engblom (George Nuah Gibson fra 81.), Flamur Kastrati.