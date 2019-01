Vålerenga er ustoppelige og økte serieledelsen

Vålerenga slet lenge med å knekke Sparta i torsdagens kamp i Furuset Forum, men etter tre scoringer i den siste perioden var tre nye poeng sikret. Laget viste igjen en overlegen effektivitet og banket inn tre scoringer uten at Sparta reduserte i en periode der gjestene vant skuddstatistikken 8-7.

Dermed topper laget tabellen ett poeng foran Storhamar, som måtte ha tilleggstid for å nedkjempe Lillehammer. VIF har en kamp mindre spilt. Søndag møtes Storhamar og Vålerenga på Hamar.

Martin Røymark sendte Vålerenga i ledelsen tidlig i overtall, men Sparta sto opp og utfordret serielederen. Utligningen kom i første minutt etter første pause da Morten Ask satt inne til soning. Men igjen sto Vålerenga sterke gullrekke fram. Tobias Lindström ga 2-1, Tommy Kristiansen utlignet igjen for Sparta etter en ørliten keepertabbe før toppscorer Rasmus Ahlholm sørget for at Vålerenga gikk inn i siste periode med 3-2 ledelse.

Siste periode var jevnere enn det 3-0 til VIF skulle tilsi. Men Vålerenga var igjen dødelig effektive. Ahlholm og Lindström scoret igjen før det morsomme skjedde at Joachim Martinsen scoret sitt aller første mål i VIF-trøya foran nesten tusen tilskuere i Furuset Forum.

Og banens beste: Selvfølgelig VIF-kaptein Brede Csiszar som ble feiret for sine 500 kamper for klubben. Den eneste klubben han har spilt for.

Vålerenga har vunnet samtlige kamper etter årsskiftet og har scoret 33 mål. Derfor leder de serien.

PS. Storhamar gikk mot nederlag i mjøsderbyet i Lillehammer, men utlignet til 3-3 i siste sekund! Da ble det forlengning som Storhamar vant.

Eliteserien ishockey torsdag, 40. runde: