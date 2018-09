Sport

VALLE (Dagsavisen): Det ga VIF de tre viktige poengene som gjør at de kan sette opp Europa-spill som gjenværende målsetning hvis de vil ha noe mer potent enn en 6.plass å sikle etter. For fjerdeplass kan gi kvalifisering til Europaligaen. Men da kan man ikke slippe inn slike mål som de gjorde i sluttminuttene denne kvelden. Da ble vi igjen minnet om at ingen VIF-seire er sikre før dommeren blåser.

Nå var det ikke blendende Europa-forestillinger vi så for oss da førsteomgangen tråklet seg avgårde med gode, middels og svake prestasjoner. Da så vi ikke for oss at det skulle komme fem scoringer denne kvelden. Dette var middels mot bunn i norsk Eliteserie, men duellen Ronny Deila mot Kjetil Rekdal ga duellen en ekstra dimensjon. Og Deila kunne altså notere seg for første hjemmeseier over Rekdal etter at nettopp Rekdal hentet Deila til VIF for to år siden. For så å trekke seg fra samarbeidet.

Seieren over Start betyr at Vålerenga har noe konkret å spille om i høst. Hver plass opp på tabellen betyr ekstra penger i kassa, og skulle Rosenborg vinne cupfinalen kan også fjerdeplassen gi Europaspill neste sesong. Men den gullgruven Europaligaen er blitt, er det absolutt noe å prioritere.

Men hva var Vålerengas målsetning i år? 6. plass. Ikke noe som setter fyr på Oslo og omegn, men som har vist seg ganske realistisk. Ronny Deila mener han bygger reisverket nå, og etter to 2-3 tap kom den viktige oppturen med motsatte sifre. Men et solid VIF ville vunnet denne kampen 3-0. Et lett vaklende VIF vant 3-2.

Start kom best i gang i dette oppgjøret der Kjetil Rekdal fikk sitt første besøk på den arenaen de drømte om å få i årevis mens han var sjefen her,

Vi vet ikke hva det betø for ham, men det var i hvert fall Start som hadde mest fart i beina de første ti minuttene og klarte å dempe Vålerengas forventede offensiv. VIF ble igjen minnet om at ingen kamper i Eliteserien er enkle, i hvert fall ikke så enkle som da de slo Start 6-1 i Kristiansand i vår.

– Vi gjør en god 1. omgang, men slipper inn et mål etter uhell og uflaks, sa Kjetil Rekdal etter sin første omgang på Valle.

Og uflaksen og uhellet tilskrev han Start-forsvaret og Simon Larsen som var sist på ballen ved scoringen. Men den hadde ikke blitt noe av hvis ikke Bård Finne hadde tatt den smarte pasningen til Sam Johnson som igjen fikk til avslutningen som skapte scoringen. Via keeper og via Simon Larsen. Sistnevnte ble forøvrig utvist tidlig i vårkampen og har tydeligvis ikke de beste vibrasjoner i møtene med sin gamle klubb han ble seriemester med i 2005.

For denne kampen tilhørte Bård Finne og Sam Johnson som i hvert fall leverte en klokkerein scoring etter pause. Begge prestasjonene var gode. Bård Finne fikk lagt inn fra venstre i svært trang posisjon og Sam Johnson hang akkurat der han skulle da han vant hodeduellen og headet ballen inn rett foran den begeistrede gjengen som kaller seg Klanen. Og da Start hadde redusert til 1-2 rett før slutt var det samme dio som slo til igjen. Nå med Johnson som tilrettelegger som Bård Finne på hel volley elegant banket ned i hjørnet.

– Vi avgjør dette hjemover etter pause, sa Ronny Deila halvveis og fikk altså rett. Når VIF spiller i retning Helsfyr tbane-stasjon er de bokstavelig talt på rett vei. For det er der en av norsk fotballs mest lydsterke tribneseksjoner befinner seg.

Etter kampen sa han at det er morsommere å vinne 3-2 enn 1-0, men vi tror han gjerne ville hatt noen enklere sluttminutter.

Analyserer man denne kampen ganske nøkternt var den kanskje overraskende jevn, men der VIF hadde hårfint de største sjansene. Og hadde dommeren brukt fordelsparagrafen riktig hadde det kanskje stått 3-0 før den kaotiske avslutningen startet. Men viktigst: VIF scoret flest. Og etter at de spillemessig var på høyde med motstanderne i de to siste kampene (2-3 for RBK og Odd) var det rettferdig og nødvendig med tre poeng. Det er jo bare to poeng opp til Ranheim, årets største overraskelse, på tabellen.

For Kjetil Rekdal ble Osloturen ikke all verden. Først tapte sønnen hans Niklas, Brattvågs kamp mot Skeid, så tapte han sjøl debuten på Intility arena. Men spillemessig var han fornøyd med mye av det han så. Og han kan fortsatt nå det målet Vålerenga ikke kan nå i år: Cupfinale. Men han kan også rykke ned. Det kan ikke Vålerenga.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Start 3-2 (1-0)

Intility Arena: 8200 tilskuere.

Mål: 1-0 Sam Johnson (25), 2-0 Johnson (57), 2-1 Mathias Bringaker (88), 3-1 Bård Finne (89), 3-2 Herolind Shala (90).

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Mohammed Abu, Erik Israelsson, Aron Dønnum, Vålerenga, Henrik Robstad, Start.

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Daniel Fredheim Holm, Mohammed Abu (Felix Myhre fra 84.) – Chidera Ejuke (Aron Dønnum fra 72.), Erik Israelsson (Magnus Grødem fra 78.), Bård Finne – Sam Johnson.

Start (3-4-3): Jonas Deumeland – Espen Berger, Simon Andreas Larsen (Henrik Robstad fra 63.), Damion Lowe – Eirik Wichne, Afeez Aremu, Erlend Segberg, Elliot Käck – Herolind Shala, Adeleke Akinyemi (Mathias Bringaker fra 77.), Tobias Christensen (Niklas Sandberg fra 72.).

Øvrige resultater søndag:

Haugesund – Bodø/Glimt 1-0 (0-0 )

Lillestrøm – Stabæk 3-2 (0-0 )

Ranheim – Kristiansund 2-1 (0-1)

Sarpsborg – Strømsgodset 0-1 (0-1)

Senere kampstart: Molde – Rosenborg 20.00.

Spilles mandag: Tromsø - Brann.