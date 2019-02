V-cup-vinneren: - Jeg har mer å vise

Av Even Lübeck

GARDERMOEN: – Jeg har bare hatt et par gode renn denne sesongen. Jeg hadde to gode konkurranser i Lillehammer og én i Otepää. Det er bare tre konkurranser jeg har virkelig fått ut potensialet jeg sitter inne med. Jeg håper at jeg i VM får ut det jeg er god for i bakken.

Det sier Jarl Magnus Riiber til NTB etter hans tiende seier for sesongen i tyske Klingenthal søndag.

– Det er godt å kunne vinne på mange forskjellige måter. Det var mange utfordringer, veldig mye vind, snøstorm og mye løssnø, forteller Riiber om forholdene på søndagens 10-kilometer. Hopprennet tidligere på dagen ble avlyst på grunn av de vanskelige forholdene.

Riiber startet som nummer fire, hentet inn teten og vant foran Ilkka Herola og Fabian Riessle.

Første på 20 år

Heming-løperen er den første nordmannen til å vinne verdenscupen sammenlagt siden Bjarte Engen Viks triumf i 1998/99-sesongen.

– Det gir meg en veldig ro å vinne så tidlig. Jeg ønsket veldig å sette siste spiker i kista, det var mye av grunnen til at jeg dro hit i første omgang.

Og nå håper Heming-utøveren på medalje og topplasseringer i Seefeld.

– Ja, det kan ikke bli to ganger 4.-plass, sier Riiber og ler godt, og refererer til forrige vinters OL. Han fortsetter:

– Jeg vil fighte om medaljer, selvfølgelig. Helst vil jeg være i posisjon til å fighte om 1.-plass.

Spent

21-åringen peker på at han har hatt en positiv trend i langrennssporet, og han sier selv at han bare blir sterkere og sterkere i sporet.

– Det er enklere å toppe langrennsform enn hoppform.

På spørsmål om han er bekymret for å ha nådd formtoppen drøye to uker før VM-start, beroliger Riiber det norske folk:

– Jeg er ikke bekymret, men jeg er likevel spent på å se om jeg får de svarene jeg ønsker. Nå før VM må jeg tørre å gjøre de små endringene som kan utgjøre store forskjeller. Men å toppe formen mot VM, det skal jeg klare!