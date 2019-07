Alaphilippe har innehatt den gule ledertrøya siden den åttende etappen, men med to etapper igjen måtte franskmannen overrekke sammenlagtledelsen til Egan Bernal.

Det skjedde derimot ikke under dramatikk. Med 26,2 kilometer igjen måtte etappen stoppes. Årsaken var at kraftige haglbyger og et jordras gjorde det uansvarlig å fullføre etappen.

Avgjørelsen innebar at resultatene på toppen av etappens nest siste stigning ble stående selv om ingen ble tildelt etappeseieren.

På toppen ledet Ineos-rytter Egan Bernal. Colombianeren hadde da en såpass stor luke på Alaphilippe at han overtok sammenlagtledelsen i rittet.

Rittet kan avgjøres lørdag

Før lørdagens fjelletappe har Bernal en luke på 47 sekunder ned til Alaphilippe i sammendraget. Franskmannen har omtrent et halvminutt ned til fjorårets rittvinner Geraint Thomas fra Ineos på tredjeplass.

Lørdag blir det trolig klart hvem som vinner årets Tour de France. Søndagens avsluttende etappe er flat og kort i sykkelsammenheng, noe som gjør at det trolig blir massespurt og dermed ingen blir plasseringsendringer i sammendraget da.

Selv om fredagens avbrytelse gjør at Ineos på egen hånd kan avgjøre kampen om sammenlagtseieren, var fokuset til lagsjef David Brailsford naturlig nok på dramatikken.

– Når noe sånt skjer, og du ser sånne bilder, er det helsen til rytterne som er det viktigste. Resultatene havner i bakleksen. Det må være ganske skremmende for fansen også, og jeg håper at alle er OK, sa Brailsford til TV 2.

Lauritzen tett på jordraset

TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen var blant de første på stedet der jordraset fant sted.

– Fjellveggen har rast ut. Her er det umulig for noen å sykle. Ingen får kjøre forbi. Det er en naturkatastrofe, sa Lauritzen til egen kanal.

– Dette er det villeste. Dette er det mest dramatiske vi har vært borti, uttalte TV 2-kommentator Christian Paasche.

Noe senere måtte Lauritzen og øvrige fremmøtte flytte seg igjen da et nytt jordras inntraff.