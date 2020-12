De norske hopperne har vært på plass i Kranjska Gora for skiflygings-VM i Planica i et par dager allerede. De opplever flotte vinterlige forhold og mer julestemning enn vanlig. Vanligvis står påsken for dør når det er snakk om skiflyging i Planica.

Det har aldri skjedd tidligere at det har vært skiflyging i desember. Rennene i den berømte bakken har alltid foregått på vårparten i tosifrede antall plussgrader og med termikk fra de oppvarmede og snøløse fjellsidene.

Nå blir det flomlysrenn med julestemning i den lille slovenske landsbyen helt oppunder grensen til Italia og Østerrike.

– Det er vinterstemning her. Det er jo likt for alle, men det blir spennende å se hvem som takler disse forholdene best også. Stemningen her minner litt om Oberstdorf, sier Alexander Stöckl til NTB.

Flomlys

All konkurransehopping i Planica vil skje på ettermiddag og kveld. Derfor har arrangørene satte opp midlertidig flomlys i bakken.

Det lover ganske så bra for de norske hopperne foran mesterskapet som skulle gått i mars. For første gang vil man få to verdensmesterskap i en og samme sesong ettersom ski-VM i Oberstdorf kommer i februar.

Norge har hatt en forrykende start på sesongen og vunnet tre av de fem første rennene. Det samme skjedde også i 2003, men denne gangen er det Halvor Egner Granerud som har funnet storformen og vunnet de tre siste verdenscupkonkurransene.

– Det er bare helt utrolig, også av en og samme mann. Halvor har vist seg veldig stabil i hoppingen sin, sier Stöckl.

Drøyer med laguttak

Det er ennå ikke klart hvem Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik eller tittelforsvarer Daniel-André Tande får med seg i VM. Johann Forfang ligger godt an, men også Anders Håre og Sander Vossan Eriksen vil være med i kampen om en plass på laget.

– Du har tatt med alle sju hopperne som har vært med i de siste verdenscuprennene. Noen spesielt årsak til det?

– Ja, det er det. Både med tanke på at ting kan skje underveis, og at noen kan bli smittet av korona. Så det var enklere å ta med de sju som har deltatt i verdenscupen.

Stöckl håper at man kan få til en trening allerede onsdag for å kunne ta ut de seks som får delta i den offisielle treningen som starter torsdag. Da er det også kvalifisering til VM.

De to individuelle rennene er planlagt fredag og lørdag, mens det er lagkonkurranse søndag.

(©NTB)