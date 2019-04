Arsenal var på jakt etter å bedre lagets svake bortestatistikk. Det skulle vise seg å bli vanskelig. Kun seks seirer på 17 forsøk lyder fasiten etter søndagens nedtur, som sender Arsenal ut i alvolige problemer i kampen om mesterligaplass neste sesong.

Mannskapet til Unai Emery er nummer fem på tabellen, poenget bak Chelsea og to foran Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. De to sistnevnte møtes senere søndag. Da kan situasjonen bli forverret ytterligere for Arsenal.

Ikke rart mananger Emery så ut til å ha det vondt på sidelinjen gjennom stor deler av søndagens oppgjør.

Diskutabel utvisning

Dommer Michael Olivers beslutning om på vise ut 21 år gamle Ainsley Maitland-Niles ni minutter før pause ble naturlig nok utslagsgivende for utfallet av kampen. Forut for det røde kortet hadde samtidig Arsenal-forsvaret allerede i alle perioder hengt i tauene.

Leicester var det førende laget før pause og så markant farligere ut enn gjestene fra London. Arsenal-keeper Bernd Leno måtte tåle mye kritikk etter 1-3-tapet for Wolverhampton i midtuka, men søndag var tyskeren god.

Leno avverget gode avslutninger fra både James Maddison, Wilfred Ndidi og måltyven Jamie Vardy før pause.

Arsenal skapte også et par sjanser, men framsto stresset med dårlig presisjon offensivt. Da Maitland-Niles ble utvist ble vondt til verre. Med til historien hører det at begge ungguttens gule kort var av den høyst diskutable sorten.

På sidelinjen var manager Emery tydelig frustrert ved begge anledningene.

Tøff avslutning

Ikke overraskende kom Leicester-scoringen etter pause. Belgiske Youri Tielemans gjorde sitt tredje mål i den blå drakta da han stanget et innlegg fra James Maddison i mål. Da var det spilt et snaut kvarter av annen omgang.

Mot slutten fikset Jamie Vardy 2-0 og 3-0. Spissen står dermed med 11 mål på de siste 11 ligakampene.

Med seieren klatret Leicester til åttendeplass på Premier League-tabellen. Mannskapet til Brendan Rodgers kan med maks klaff i sesonginnspurten bli nummer sju, hvilket kan gi plass i europaligaen neste sesong.

Leicester avslutter samtidig sesongen med meget vriene kamper mot Manchester City og Chelsea. Noen enkel vei til europaligabilletten får laget dermed ikke.

Samtidig kan Rodgers' menn komme til å spille en helt sentral rolle med hensyn til hvordan tabelltoppen i Premier League vil se ut ved sesongslutt.

Arsenal er i semifinalen i europaligaen. Vinneren av den turneringen får plass i Champions League til høsten.