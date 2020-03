Usikkerhet rundt Bislett Games, Hoen ser på alle mulige løsninger

Ved siden av å være Bislett Games-sjef sitter Steinar Hoen også i styret i Diamond League og var med på å ta beslutningen om å utsette de kommende stevnene i Qatar og Kina som følge av situasjonen rundt koronaviruset.

Slik situasjonen er nå, innledes Diamond League-sesongen i Stockholm 24. mai, men Hoen vedgår at det kanskje ikke virker spesielt realistisk omstendighetene tatt i betraktning.

– Det vi vet nå, er det vi har kommet ut med. Noen sier dette vil vare ut mai, noen sier ut juli, mens andre sier det vil vare helt til høsten, sier Bislett-sjefen til NTB.

Årets utgave av Bislett Games går torsdag 11. juni. Det er om snaue tre måneder.

– Vi jobber som om arrangementet skal gå 11. juni. Noe annet kan vi ikke gjøre. Utøverkontrakter har vi samtidig bremset, slik at vi ikke pådrar oss kostnader eller forpliktelser i denne usikre perioden, sier Bislett-sjefen.

Les også: De tre første Diamond League-stevnene utsatt

Ulike scenarioer

Nylig måtte arrangørene av verdenscuprennene i langrenn, kombinert og hopp i Holmenkollen på kort varsel kjøre sitt arrangement for tomme tribuner. Det gir en kraftig økonomisk smell i form av blant annet tapte billettinntekter.

– Jeg føler utrolig med Holmenkollen som fikk det verst tenkelige scenarioet. Alle kostnader var påløpt, og alle utøverne var kommet til byen. Vi er ekstremt heldige som har tid til å planlegge ulike scenarioer, sier Hoen.

Han vet like lite som alle andre om hvordan de neste månedene vil se ut. For Bislett Games ser han derfor flere ulike scenarioer. Én mulighet er fortsatt at arrangementet går som planlagt, en annen at det må utsettes. En tredje kan være å avvikle konkurransene for tomme tribuner.

– Jeg har imidlertid ikke så tro på det tredje scenarioet. Jeg tror det var mer aktuelt slik situasjonen var for en eller to uker siden. Nå tror jeg det blir enten eller, sier Hoen – og legger til:

– Det siste alternativet som vi alle håper vi unngår, er at dette eskalerer og blir langvarig. Da blir det ingen sesong, OL eller sport i det hele tatt gjennom sommeren.

Hoen peker samtidig på at friidretten er i den svært heldige situasjon at eventuelle utsatte arrangementer kan flyttes til høsten – all den tid det finnes mange arrangørsteder med sommerlige temperaturer også da.

Bislett i tredje fase

Sammen med kollegene Diamond League-styret vil Bislett-sjefen naturlig nok følge virussituasjonen tett i tiden som kommer. Hoen antyder at de neste stevnene som vil måtte vurderes utsatt eller avlyst er Stockholm (24. mai), Napoli (28. mai) og Rabat (31. mai).

I «fase tre» kommer så trolig Eugene, Bislett og Paris. På spørsmål fra NTB om når han senest må begynne arbeidet med å kontraktsfeste utøvere til eget stevne, svarer den tidligere høydestjernen:

– Det har jeg tenkt en del på. Det skjer ingenting nå, men i det øyeblikk ting normaliserer seg, vil det trolig skje enormt mye på kort tid. Da må vi være beredt på å snu oss rundt fort og jobbe døgnet rundt for å gjøre det beste ut av situasjonen, sier han.

Hoen signaliserer at et Bislett-stevne kan stables på beina dersom det kommer en endelig avgjørelse to uker i forveien. Samtidig er han avhengig av at det kommer positive signaler i forkant av det.

– Bislett Games kan som et scenario utsettes til begynnelsen av juli før OL (gitt at de går som planlagt), eller i slutten av august. Det er i teorien faktisk mulig å utsette helt til slutten av september sier Hoen.

– Vi som arrangør må være forberedt på alle disse ulike scenarioene og samtidig kunne agere lynraskt om det åpner seg muligheter til å kunne avvikle arrangementet på en gitt dato, tilføyer han.

Noe er bedre enn ingenting

Bislett-sjefen kan samtidig ikke love at han i det scenarioet får det samme sportslige nivået som tidligere, men er klar på at «noe er bedre enn ingenting».

Hoen, som i likhet med store deler av befolkningen er henvist til hjemmekontor, er også daglig leder for Bislett stadion. Der er det i øyeblikket stengt, folketomt og uvanlig stille.

Oslo kommune har besluttet at anlegget ikke skal benyttes som et tiltak for å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset.