USA ute av håndball-VM, Sveits inn i Norges pulje

Det betyr at Norge skal møte Frankrike, Sveits og Østerrike i gruppespillet.

Amerikanerne fikk tirsdag påvist koronasmitte hos 18 medlemmer av troppen. Dermed ble de fastlåst i Danmark der de har hatt treningsleir. Ingen av dem får reise før de har testet negativt.

– Dette er utrolig tungt. Vi sender tolv spillere til Egypt onsdag, men vi har ikke noe forsvar, sa landslagssjef Robert Hedin til Aftenposten etter å ha fått beskjed om smittetilfellene.

Les også: Håndball-VM, her er fullt program

USAs svenske trener, som tidligere har ledet Norge, fikk selv påvist smitte i en PCR-test. Tirsdag kveld kom bekreftelsen på at USA ikke deltar i VM.

– Etter inngående diskusjoner har vi sammen med IHF konkludert med at det beste for VM og for USAs landslags langsiktige vekstmuligheter er at vi trekker oss fra årets VM, heter det i en uttalelse fra USAs håndballforbund.

Sveits er som reserve invitert til å ta USAs plass i VM i Egypt, melder IHF på sitt nettsted. Norge åpner mesterskapet mot stornasjonen Frankrike torsdag.

Sveits skal delta i håndball-VM for menn for første gang på 26 år.

Tidligere tirsdag trakk Tsjekkia seg fra VM på grunn av et koronautbrudd. Nord-Makedonia rykket inn som erstatter i gruppa med Sverige, Egypt og Chile.

Sveits var 2.-reserve på grunnlag av sin 16.-plass i forrige EM.