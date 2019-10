Det ble amerikansk seier på 100 meter hekk for kvinner (dobbeltseier til Nia Ali og Kendra Harrison) og på begge de lange stafettene. På kvinnenes 4 x 400 meter ble det et veritabelt gullrush ettersom hele laget ble byttet ut mellom kvalifisering og finale, og åtte utøvere fikk gull.

Allyson Felix forbedret sin VM-rekord til 13 gull og 18 medaljer selv om hun løp bare kvalifiseringen lørdag. Jessica Beard, Kendall Ellis og Courtney Okolo ble også byttet ut, og inn i finalen kom Phyllis Francis, Wadeline Jonathas og de to hekkeløperne Dalilah Muhammad og Sydney McLaughlin.

Den kvartetten vant klart, med nesten tre sekunders margin, og de amerikanske mennene avsluttet VM med seier i sin stafett like etterpå. På det laget løp Fred Kerley, Michael Cherry, Wilbert London og Rai Benjamin.

På 100 meter hekk vant Ali med 12,34, foran verdensrekordholder Harrison.

– Jeg har trent veldig hardt for å komme tilbake i form etter at jeg fødte barna mine, sa den 30-årige tobarnsmoren som på æresrunden fikk selskap av begge barna.

Suverent

Kenya ble nummer to på medaljeoversikten med 5 gull, 2 sølv og 4 bronse. Timothy Cheruiyot sto for en av de mest minneverdige prestasjonene søndag da han løp rett fra resten av feltet på 1500 meter. Jakob Ingebrigtsen, som endte på 4.-plass, var blant de sjanseløse konkurrentene.

– Det er ikke trylling jeg driver med, svarte han på spørsmål om han vurderte å prøve å følge Cheruiyot.

Overlegen var også Malaika Mihambo i kvinnenes lengdefinale. Med 7,30 vant tyskeren med 38 centimeters margin til nærmeste konkurrent.

Anderson Peters fra Grenada vant mennenes spydfinale med 86,89. 21-åringen forbedret sin personlige rekord med over to meter i finalen. Magnus Kirt fra Estland måtte bæres ut etter å ha falt forkjært etter et kast og skadet skulderen, men han hadde prestert godt nok til sølv.

– Beste noensinne

Joshua Cheptegei fra Uganda vant mennenes 10.000 meter etter en sterk spurt. Sondre Nordstad Moen på 12.-plass var blant de mange som ble tatt igjen med en runde.

Etter de siste øvelsene utropte IAAF-president Sebastian Coe mesterskapet i Doha til det beste noensinne målt etter kvalitet og bredde i utøvernes prestasjoner.

43 nasjoner plasserte seg på medaljestatistikken, og 21 av dem fikk minst en gullvinner. Blant dem var Norge, takket være Karsten Warholm.

Nærmest USAs 29 medaljer kom den lille øystaten Jamaica med 12. (NTB)