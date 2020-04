United-stopperen kan trene fullt hjemme i Sverige

United-stjernen kontaktet selv den svenske klubben, skriver Aftonbladet.

– Vi ønsket ham velkommen med åpne armer, sier sportssjef Robin Blomme til den svenske avisen.

Han forteller at det var Lindelöf selv som kontaktet klubben for noen dager siden for å forhøre seg hvordan de trente.

I Sverige har klubbene anldning til å trene for fullt, men det skjer bak lukkede dører. Starten av Allsvenskan og Superettan er utsatt på ubestemt tid. Men det er også fortsettelsen av Premier League.

– Det er en inspirasjon for våre spillere å ha "Vigge" på treningsfeltet. Han betyr mye for denne klubben på forskjellige måter, sier sportssjefen.

Lindelöf er i god form og trener med klubben når han vil.

25-åringen er fra Västerås og spilte for klubben fra 2007 til 2012. Klubben spiller nå på nest øverste nivå i Sverige, i Superettan. Seriestart skulle vært 4. april, men er utsatt på ubestemt tid.