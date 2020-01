Av Even Lübeck

Etter 1-1 mot Bournemouth på «Boxing Day» og 1-2-tap for Chelsea tre dager senere i sine to første kamper, kunne endelig Mikel Arteta juble for sin første triumf som Arsenal-trener onsdag.

2-0 gjør at Arsenal har vunnet fire av de fem siste hjemmekampene i ligaen mot Manchester United. Da United vant borte mot Arsenal sist var Wayne Rooney en av målscorerne, og Robin van Persie og Angel di Maria startet på topp for «de røde djevlene». Det var i 2014.

Onsdag var det Nicolas Pépé og Sokratis Papastathopoulos som scoret målene for Arsenal, etter en vanvittig 1. omgang av Artetas menn.

– Vi trengte én seier. i dag var den perfekte muligheten med et nytt år og vi kan glemme det forrige. Vi visste at vi hadde muligheten til å ta seieren og vise oss fram fra en god side. Det gjorde vi og vi fortjente seieren, sa Arteta til TV 2.

Heldig scoring

Etter bare åtte minutter tok hjemmelaget ledelsen. Sead Kolasinac kom seg ned til dødlinjen og slo ut til Pepe, som fra ni meter skjøt ballen i mål. Nysigneringen bommet noe på ballen i det han skjøt, men David de Gea hadde slengt seg tidlig og hang ikke med.

Etter halvtimen var Alexandre Lacazette nære ved å sette inn 2-0. Spissen vendte vekk Harry Maguire og skulle banke til med høyrefoten, men det ble isteden en tupp med venstre som gikk langt utenfor.

Og bare 20 sekunder senere skjøt Lucas Torreira fra ni meter, like utenfor målet til de Gea.

Cornermål

Et par minutter senere viste Pepe seg igjen fram. Etter et elendig utspark fra de Gea fikk franskmannen ballen på 30 meter. Han dro lekkert av Nemanja Matic og prøvde å plassere ballen i lengste hjørne. Forsøket gikk i stolpen og ut. Arsenal nærmet seg 2-0.

Og tre minutter før pause satt den igjen for hjemmelaget. En corner ble stusset av Lacazette, før de Gea reddet og måtte gi retur. Fra tre meter banket Sokratis ballen opp i nettaket.

Ny giv i United-laget

United kom ut som et helt annet lag etter pause. Innbytter Andreas Pereira fikk muligheten alene med Bernd Leno etter drøye timen, men skjøt i nettveggen.

Gjestene i svart fortsatte å presse på for en redusering, men presset til Manchester-laget dabbet av utover i omgangen. Arsenal hadde et par gode muligheter til å punktere kampen på tampen, men klarte ikke å sette inn sitt tredje.

Det gjorde likevel så lite. Arsenal vant 2-0 og er nå på 10.-plass, fire poeng bak nettopp Manchester United.

Solskjær var skuffet etter kampen.

– Vi var for trege i første omgang, men det er deres fortjeneste. Vi hadde kanskje noen slitne hoder. I andre omgang presset vi dem, men vi klarte ikke å få målet. Vi fortsatte, men kvaliteten var ikke bra nok, sa Solskjær til BBC.

Premier League menn onsdag, 21. runde:

Arsenal – Manchester U. 2-0 (2-0)

60.328 tilskuere. Mål: 1-0 Nicolas Pépé (8), 2-0 Sokratis (43).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Sead Kolasinac, Bukayo Saka, Arsenal.

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno – Ainsley Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Sead Kolasinac (Bukayo Saka fra 69.) – Lucas Torreira, Granit Xhaka – Nicolas Pépé (Reiss Nelson fra 62.), Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang – Alexandre Lacazette (Matteo Guendouzi fra 82.).

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw – Fred, Nemanja Matić (Juan Mata fra 81.) – Daniel James (Mason Greenwood fra 57.), Jesse Lingard (Andreas Pereira fra 57.), Marcus Rashford – Anthony Martial.

Brighton – Chelsea 1-1 (0-1)

30.559 tilskuere. Mål: 0-1 César Azpilicueta (10), 1-1 Alireza Jahanbakhsh (84).

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: Lewis Dunk, Neal Maupay, Brighton, Kurt Zouma, Mateo Kovacic, Reece James, Chelsea.

Brighton (4-2-3-1): Mathew Ryan – Martín Montoya, Adam Webster, Lewis Dunk, Dan Burn (Bernardo fra 22.) – Yves Bissouma (Aaron Connolly fra 46.), Davy Pröpper – Steven Alzate, Aaron Mooy (Alireza Jahanbakhsh fra 68.), Leandro Trossard – Neal Maupay.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa – Reece James, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma, César Azpilicueta – N'Golo Kanté, Jorginho – Willian, Mason Mount (Mateo Kovacic fra 72.), Christian Pulisic (Callum Hudson-Odoi fra 66.) – Tammy Abraham.

Burnley – Aston Villa 1-2 (0-2)

19.561 tilskuere. Mål: 0-1 Wesley (27), 0-2 Jack Grealish (41), 1-2 Chris Wood (80).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: James Tarkowski, Burnley, Neil Taylor, Aston Villa.

Burnley (4-4-2): Nick Pope – Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor – Dwight McNeil, Ashley Westwood, Jack Cork, Robbie Brady (Jóhann Berg Gudmundsson fra 46.) – Chris Wood, Ashley Barnes (Jay Rodriguez fra 46.).

Aston Villa (3-4-3): Tom Heaton (Ørjan Nyland fra 85.) – Ezri Konsa, Tyrone Mings, Kortney Hause – Frédéric Guilbert, Douglas Luiz, Marvelous Nakamba, Neil Taylor – Trézéguet (Conor Hourihane fra 78.), Wesley (Jonathan Kodjia fra 71.), Jack Grealish.

Newcastle – Leicester 0-3 (0-2)

52.178 tilskuere. Mål: 0-1 Ayoze (36), 0-2 James Maddison (39), 0-3 Hamza Choudhury (87).

Dommer: Martin Atkinson.

Gult kort: Federico Fernández, Newcastle, Youri Tielemans, Leicester.

Newcastle (3-5-2): Martin Dúbravka – Fabian Schär, Federico Fernández, Florian Lejeune – Javi Manquillo (Emil Krafth fra 45.), Jonjo Shelvey (Sean Longstaff fra 46.), Isaac Hayden, Miguel Almirón, Jetro Willems (DeAndre Yedlin fra 45.) – Joelinton, Yoshinori Muto.

Leicester (4-2-3-1): Kasper Schmeichel – Ricardo Pereira, Çaglar Söyüncü, Jonny Evans (Wes Morgan fra 84.), Christian Fuchs – Youri Tielemans, Wilfred Ndidi – Ayoze, James Maddison (Hamza Choudhury fra 77.), Ben Chilwell – Kelechi Iheanacho (Demarai Gray fra 63.).

Southampton – Tottenham 1-0 (1-0)

30.976 tilskuere. Mål: 1-0 Danny Ings (17).

Dommer: Mike Dean.

Gult kort: Moussa Djenepo, Jan Bednarek, James Ward-Prowse, Southampton, Giovani Lo Celso, Moussa Sissoko, Serge Aurier, Christian Eriksen, Tottenham.

Southampton (4-4-2): Alex McCarthy – Cédric, Jack Stephens, Jan Bednarek, Ryan Bertrand – Stuart Armstrong (Oriol Romeu fra 90.), James Ward-Prowse, Pierre-Emile Højbjerg, Moussa Djenepo (Shane Long fra 58.) – Nathan Redmond, Danny Ings (Michael Obafemi fra 76.).

Tottenham (4-3-2-1): Paulo Gazzaniga – Serge Aurier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ryan Sessegnon – Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele (Giovani Lo Celso fra 25.), Christian Eriksen – Dele Alli, Lucas Moura – Harry Kane (Érik Lamela fra 75.).

Watford – Wolverhampton 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Gerard Deulofeu (30), 2-0 Abdoulaye Doucouré (49), 2-1 Pedro Neto (60).

Dommer: Andrew Madley.

Gult kort: Craig Dawson, Troy Deeney, Ben Foster, Watford, Pedro Neto, Wolverhampton.

Rødt kort: Christian Kabasele (70), Watford.

Watford (4-2-3-1): Ben Foster – Craig Dawson, Christian Kabasele, Craig Cathcart, Kiko (José Holebas fra 60.) – Étienne Capoue, Nathaniel Chalobah – Ismaila Sarr (Roberto Pereyra fra 90.), Abdoulaye Doucouré, Gerard Deulofeu (Adam Masina fra 72.) – Troy Deeney.

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patrício – Ryan Bennett (Rúben Neves fra 54.), Conor Coady, Romain Saïss – Matt Doherty, Leander Dendoncker, João Moutinho, Jonny (Ruben Vinagre fra 54.) – Adama, Raúl Jiménez, Pedro Neto (Diogo Jota fra 66.).

Manchester C. – Everton 2-1 (0-0)

54.407 tilskuere. Mål: 1-0 Gabriel Jesus (51), 2-0 Jesus (58), 2-1 Richarlison (71).

Dommer: Andre Marriner.

Gult kort: Yerry Mina, Fabian Delph, Tom Davies, Dominic Calvert-Lewin, Everton.

Manchester C. (3-4-3): Claudio Bravo – Rodri, Fernandinho, Eric García – João Cancelo, Kevin De Bruyne, İlkay Gündogan, Benjamin Mendy – Riyad Mahrez (Raheem Sterling fra 90.), Gabriel Jesus, Phil Foden (David Silva fra 83.).

Everton (4-4-2): Jordan Pickford – Séamus Coleman (Theo Walcott fra 59.), Mason Holgate, Yerry Mina, Lucas Digne – Djibril Sidibé, Fabian Delph, Gylfi Sigurdsson (Moise Kean fra 66.), Tom Davies – Dominic Calvert-Lewin, Richarlison.

Norwich – Crystal Palace 1-1 (1-0)

27.021 tilskuere. Mål: 1-0 Todd Cantwell (4), 1-1 Connor Wickham (85).

Dommer: Jonathan Moss.

Gult kort: Christoph Zimmermann, Max Aarons, Grant Hanley, Marco Stiepermann, Alexander Tettey, Norwich.

Norwich (4-3-3): Tim Krul – Max Aarons, Christoph Zimmermann, Grant Hanley, Sam Byram – Kenny McLean, Alexander Tettey (Adam Idah fra 90.), Mario Vrancic – Emi Buendia, Teemu Pukki (Marco Stiepermann fra 82.), Todd Cantwell (Onel Hernández fra 78.).

Crystal Palace (4-3-2-1): Vicente Guaita – Martin Kelly (Brandon Pierrick fra 83.), James Tomkins, Mamadou Sakho (Cheikhou Kouyaté fra 46.), Jairo Riedewald – James McCarthy, Luka Milivojević, James McArthur – Max Meyer (Connor Wickham fra 60.), Wilfried Zaha – Jordan Ayew.

West Ham – Bournemouth 4-0 (3-0)

59.917 tilskuere. Mål: 1-0 Mark Noble (17), 2-0 Sébastien Haller (26), 3-0 Noble (35), 4-0 Felipe Anderson (66).

Dommer: Graham Scott.

Gult kort: Aaron Cresswell, West Ham, Diego Rico, Lewis Cook, Bournemouth.

West Ham (4-4-1-1): Lukasz Fabiański – Ryan Fredericks, Angelo Ogbonna, Fabián Balbuena, Aaron Cresswell – Pablo Fornals, Mark Noble, Declan Rice, Robert Snodgrass (Arthur Masuaku fra 83.) – Felipe Anderson (Manuel Lanzini fra 69.) – Sébastien Haller.

Bournemouth (4-1-4-1): Aaron Ramsdale – Simon Francis, Steve Cook, Chris Mepham, Diego Rico (Ryan Fraser fra 46.) – Jefferson Lerma – Harry Wilson (Junior Stanislas fra 46.), Lewis Cook, Dan Gosling (Jack Simpson fra 69.), Dominic Solanke – Callum Wilson.