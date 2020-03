Uefa setter mesterligaen og europaligaen på vent

Etter en Uefa-telefonkonferanse med medlemsnasjonene, klubbrepresentanter og spillerorganisasjonene kom fotballforbundet med sin beslutning tirsdag ettermiddag.

Både mesterligaen og europaligaen er i gang med sin første runde i cupfasen. Det er ikke sagt noe om framdriften i dette arbeidet, men ifølge flere medier skal finalen i Champions League spilles i Istanbul 27. juni.

Finalen i europaligaen er planlagt spilt i Gdansk 24. juni.

Spillet i de to turneringene ble bestemt stoppet forrige uke etter at koronaviruset fikk et stadig strammere grep om Europa.