Mange mener at eksperimentet med å arrangere et «ikke-kompakt» fotball-EM neppe hadde blitt noe av dersom UEFA hadde hatt satt miljøhensyn først.

Det er 4000 kilometer mellom Dublin og Baku, det vestligste og østligste spillestedet. Og lagene i gruppe A og deres supportere må reise 3100 kilometer mellom Roma og Baku hvis de skal følge sine lag i alle de innledende kampene. Kortest reisevei har gruppe D, som spiller i London og Glasgow.

– Det er synd at man først etter at beslutningen ble tatt (i 2014) tenker på klimaspørsmålene, sier klimaforskeren Wim Carton.

Han mener UEFA nå må oppfordre supportere til å bruke tog i stedet for fly når de skal reise for å se EM-kampene.

– UEFA kunne for eksempel gjøre avtaler med togselskaper i Europa for å oppnå billigere billetter og få dem til å sette opp ekstra togavganger, sier Carton.

UEFA har i det siste kommet på at neste års EM vil innebære en belastning for miljøet. Som kompensasjon har forbundet tatt på seg å plante 600.000 trær og vil også investere i fornybar energi. Carton tviler på miljøgevinsten og peker på at det vil ta lang tid før nyplantede trær effektivt kan fange CO2.

– Klimakompensasjon skaper en følelse av at vi kan kjøpe oss ren samvittighet og at vi dermed kan fortsette å reise i samme omfang som før, sier han.

En positiv følge av å legge EM til tolv ulike byer, er at det trengs mindre utbygging av stadioner og annen infrastruktur enn om ett eller to land skulle ha arrangert fotballmesterskapet. Det er beregnet at det er behov for 15 prosent nybygg mot 40 prosent i Frankrike i 2016, ifølge tall fra UEFA som TT gjengir.

Gruppespillet går av stabelen i følgende byer (avstand mellom byene):

Gruppe A: Roma og Baku (3106 kilometer)

Gruppe B: St. Petersburg og København (1148 kilometer)

Gruppe C: Amsterdam og Bucuresti (1790 kilometer)

Gruppe D: London og Glasgow (556 kilometer)

Gruppe E: Bilbao og Dublin (1149 kilometer)

Gruppe F München og Budapest (562 kilometer)