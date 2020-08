Uavgjort for Kjelsås i Brattvåg

Kjelsås tok en etterlengta seier hjemme mot Fløya på hjemmebane sist, og håpet å fortsette borte mot Brattvåg søndag.

Det så bra ut, for gjestene tok ledelsen like før pause ved Walid Chafouk Idrissi, men like etter hvilen utlignet Tobas Flem.

Ingen av lagene klarte å få ballen i mål etter det, og dermed endte det med poengdeling, slik det også gjorde sist Kjelsås var på Sunnmøre. Da spilte de 0-0 mot Hødd.

Kjelsås står dermed fortsatt med kun to seire i 2. divisjon denne sesongen. Poenget mot Brattvåg førte laget opp på åtte poeng, som gir en niendeplass på tabellen. De kan potensielt bli tatt igjen av Vålerenga 2, dersom de slår Skeid. Den kampen starta klokka fire.

For at Kjelsås skal være med å kjempe om et opprykk er de avhengige av å være blant de sju beste på tabellen, når alle lagene har møtt hverandre én gang.

Neste kamp for Kjelsås spilles lørdag. Da kommer Moss på besøk.