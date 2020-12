Tyskerne i gang med det psykologiske spillet: Legger alt press på Granerud før hoppuka

Granerud har vært ekstremt stabil, vunnet fem verdenscuprenn på rad og ifølge landslagstrener Alexander Stöckl ikke levert ett eneste dårlig skihopp i hele desember. Han går inn i hoppuka som storfavoritt.

Nærmeste utfordrer er tyske Markus Eisenbichler. Det psykologiske spillet har startet.

– Jeg må tenke på hva jeg selv føler og ikke la meg selv bli gal fordi han har vunnet fem på rad. Til slutt må tankene begynne å surre hos han og, sier Eisenbichler.

Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver rett fram at Granerud står i veien for Eisenbichlers mulighet til å gjenreise den tyske æren i hoppuka.

Eisenbichler mener det er synd at det ikke blir tilskuere i bakkene. Men han sier det også kan hjelpe ham i kampen mot Granerud, ettersom han ikke får presset på seg i like stor grad fra et kravstort hjemmepublikum.

Fem tyskere har vært på pallen i hoppuka de siste fem årene. Men seieren har uteblitt. Sist Tyskland vant var da Sven Hannawald sjokkerte alle i 2002.

– Vi har alltid feilet mot en flyger i ypperste klasse. Det er ikke noe annet tyskerne kan gjøre enn å få fram en superflyger selv. Da vil de vinne, sier tyskernes tidligere trener Werner Schuster.

Les også: Norge reiser til Hoppuka med storfavoritt Granerud