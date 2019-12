Booth fikk sin MS-debut da laget banket Grüner 7-1 i torsdagens lokaloppgjør i eliteserien i ishockey. Booth (35) har i alt ti sesonger i NHL for klubbene Florida Panthers, Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs og Detroit Red Wings på CV-en.

– Både David og kona hadde veldig lyst til å komme til Norge. Han har blitt forklart at det er en annen verden enn NHL, men han gleder seg veldig til å spille i GET-ligaen, sa daglig leder i Manglerud Star Ishockey, Cecilie Olsen til Dagsavisen da Booth var klar tidligere denne uka.

Les også: Tidligere NHL-proff Booth klar for Manglerud Star: – Han har blitt forklart at det er en annen verden (DA+)

I tillegg til sine meritter på isen, har Detroit-fødte Booth skapt liv og røre også utenfor hockeyens verden. Spesielt i sosiale medier har han fått ekstra oppmerksomhet. I 2018 gikk Booth hardt ut mot Nikes kampanje med quarterbacken Colin Kaepernick, der han rettet pekefingeren mot kampanjens slagord: «Believe in something even if it means sacrificing everything» (overs. tro på noe selv om det betyr at du må ofre alt).

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

– Absurd

– Betyr det at du burde fly et fly inn i en bygning (hvis du tror det er det rette)? Dette er en tankefeil, Nike. Det er absurd. Jeg forstår det virkelig ikke. Hvorfor vil dere støtte dette? tvitret hockeystjernen.

“Believe in something even if it means sacrificing everything” does this mean you can fly a plane into a building? How can so many people @Nike be this ignorant as to the logical fallacy this entails. This is absolute absurd. I really don’t understand. Why would u support this? — David Booth (@D_Booth7) September 6, 2018

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Mange ville poengtere at Booth tilsynelatende dro slutningen sin litt vel langt.

«Booths tweet ser ut til å antyde at kampanjen kan bli brukt som en oppfordring til vold», skrev canadiske CTV News.

«David Booth gjorde noe som ikke mange har fått til på lenge. Han fikk Canucks-fansen til å komme sammen. Det er bra. Måten han gjorde det på, derimot … Ikke like bra», konkluderte Daily Hive, i sin sak med tittelen «Canucks-fansen griller David Booth etter at han sammenlignet Kaepernick-kampanje med 9/11»

«Det burde ikke komme som en overraskelse at Booth er på Donald Trumps side i Kaepernick-debatten, men dette tar ting ett steg videre», fulgte nettstedet opp.

Kaepernick var et hett navn i USA da han markerte undertrykkelse av svarte og andre fargede i USA i 2016. Da valgte han å knele under den amerikanske nasjonalsangen før en NFL-kamp. Siden kastet mange amerikanske idrettsutøvere seg på bølgen og støttet hans måte å protestere på. President Donald Trump reagerte med avsky i etterkant.

Les også: Kaepernick satt seg på ett kne under nasjonalsangen – nå får han ikke jobb

– Grov miss!

«David. Nei! Legg bort telefonen», skrev Yahoo Sports om Booths tweet.

Fansen var også kjapt på ballen (pucken).

«Jeg har ikke sett noen bomme så grovt siden du spilte for Canucks», svarte Twitter-brukeren W. Ron Sweeney.

I haven't seen anyone miss this badly since you were playing for the Canucks. — W. Ron Sweeney (@wronsweeney) September 6, 2018

«Jeg ser at David Booth omsider har fått Canucks-fansen opp av setene», fulgte Chris Conte opp.

I see David Booth finally brought #Canucks fans out of their seats... — Chris Conte (@ChrisConte79) September 6, 2018

Booths forsøk på å argumentere ble sablet ned i Twitter-sfæren, og til slutt fikk han nok.

«God natt, alle sammen. Takk for de snille Twitter-meldingene. La oss sørge for at Amerika fortsatt er stort», skrev han.

Missestjerne

Booth er personlig kristen, og tvitrer stadig om ting relatert til troen. Det samme gjør hans kone, missestjernen Ashley Durham. Det fikk oppmerksomhet i mediene da det ble kjent at Booth og Durham skulle smis i Hymens lenker for noen år siden.

«Kjærligheten blomstrer. Vancouver Canuck-forward David Booth har forlovet seg med Miss Tennessee USA 2011, Ashley Durham», konkluderte Huffington Post i 2014.

Les også: MS har hentet fem amerikanere på en måned: – Vi har kontroll på økonomien (DA+)