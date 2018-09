Sport

«Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd. Hele søndag ble brukt til å innhente så mye fakta som mulig. Som forventet ble medieinteressen voldsom både fra Danmark og Norge. Vi har forsøkt å svare uten å kunne gå i detaljer», heter det i pressemeldingen fra RBK.

Tirsdag kommer Nicklas Bendtner til Trondheim og må rett i møte med ledelsen i Rosenborg om voldsepisoden i Købehhavn sist helg.

Klubben la ut en redegjørelse mandag om hva som hadde skjedd.

Ble pågrepet

I følge danske medier ble Bendtner pågrepet av politiet, senere løslatt, men det er innlevert en anmeldelse mot ham for vold mot en drosjesjåfør.

Bendtner var i København for å trene seg opp etter en skade. Kommende søndag spiller Rosenborg mot Vålerenga i Oslo, men både skaden og denne episoden gjør at det er tvilsomt om han spiller den kampen.

Mandag omtalte samtidig Bendtners kjæreste Philine Roepstorff fotballprofilens handlemåte som selvforsvar i et innlegg på sin Instagram-konto.

Roepsdorff skriver at paret var på vei hjem i taxien da sjåføren to ganger kjørte i en annen retning enn de ønsket. Det skal ha ført til at paret nektet å kjøre videre med sjåføren.

– Det fikk ham til å gå amok, skriver Roepstorff, som videre hevder at sjåføren gjorde en U-sving og kjørte raskt etter de to mens han skrek skjellsord mot dem.

Vil ha hans historie

Taxiselskapet avviser denne versjonen og viser til at overvåkiingsvideoen fra turen viser et annet hendelsesforløp.

– Nå må vi først få Bendtners historie og oppsummere dette, sa RBK-direktør Tove Moe Dyrhaug til flere medier i går.

Brukket kjeve

RBK skriver at Bendtner har vært i København i noen dager for opptrening etter skade og at han etter planen skal være tilbake i Trondheim i løpet av noen dager.

– Vi vil da i fred og ro gå gjennom det som har skjedd og vurdere hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måten han har krav på uansett handling.

Kort tid etter pressemeldingen ble sendt ut stilte Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug til intervju.

– Nicklas er tilbake i morgen. Da setter vi oss ned sammen med Nicklas, så får vi se hva vi gjør videre, sa Dyrhaug til TV 2.

Utøvet vold

Det var danske BT som søndag ettermiddag meldte at Bendtner skulle ha utøvet vold mot en taxisjåfør i DanTaxi. Sjåføren skal være operert for brudd i kjeven. Polititet har også bekreftet at anmeldelse er levert inn.

Toppkamp søndag

For Rosenborg kommer episoden ubeleilig ettersom Bendtner nå skulle trene seg opp ettter skade for å bli klar for Europaligaen og ikke minst kjempe om seriegullet i Norge.

Kommende søndag skal Rosenborg debutere på Intility arena der de møter et Vålerenga med tre seire på rad.

VIF-spillerne trente mandag ettermiddag, men hadde ingen kommentar til tilfellet Bendtner.

Kampen Vålerenga - Rosenborg har avspark klokka 20.00 søndag.