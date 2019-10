2019 har vært et år for bryllup og tilhørende fester. Jeg hadde mitt eget i begynnelsen av mai, og var gjest i et bryllup i juni og to i september. Det har selvfølgelig vært tilhørende utdrikningslag, der mine forlovere arrangerte et fantastisk lag for meg.

Felles for både bryllupsfestene og utdrikningslagene er at de alle har klart å havne på dager fotballgutta ikke har spilt kamp. Dette er i svært liten grad tilfeldig. Da egen bryllupsfest skulle planlegges undersøkte jeg nøye sannsynligheten for at datoen skulle havne på en kampdag. I det minste på en hjemmekamp.

Av mine to forlovere var det en som ikke finnes interessert i fotball, men han skjønte at det ville være uaktuelt for meg å ta utdrikningslaget en helg det var kamp. Da jeg selv skulle planlegge et utdrikningslag, i forbindelse med bryllupet for tidligere omtalte forlover, sørget jeg selvfølgelig for at det ikke skulle kollidere med kamp denne gangen. For tenk om han plutselig ville på kamp, for en gangs skyld. Hadde vært trist om han gikk glipp av sjansen denne ene gangen.

Vel, denne helgen ryker den perfekte rekken med bryllup og bryllupsrelaterte fester. Når Vålerenga i morgen tar imot Stabæk, på Valle kl. 20.30, lytter nok jeg til en takk for maten-tale.

Skitt au, man må regne med at kamp og bryllup kolliderer en gang innimellom, ikke sant? Men det var ikke sånn det var ment.

André og Iselin er iherdige VIF-patrioter. André er sammen med meg nede på indre bane og flagger hver eneste hjemmekamp. På tribunen rett over oss står Iselin og synger seg hes sammen med resten av de stående, syngende supporterne. De hadde allerede snakket om det, men jeg synes det er ganske hyggelig at mitt bryllup tydeligvis ga brudgommen både inspirasjonen og sparket i ræva til å faktisk gå ned på kne. Noe han gjorde i pausen på hjemmekampen mot Strømsgodset.

Ja ble sagt og planleggingen begynte. Valg av forlover ble en annen i Flaggborgen – som selvfølgelig arrangerte utdrikningslag på en dag det ikke var kamp – og jeg fikk rollen som toastmaster. Så nå kommer jeg til poenget med hvorfor jeg skriver om dette i dag, sånn utenom å ønske brudeparet all lykke og hell inn i framtida.

Hvis du ikke forsto det, brudeparet er over snittet glade i Vålerenga. Så da dato skulle velges, gikk de selvfølgelig for en dato de visste gutta ikke spilte kamp. De bestilte seg til og med bryllupssuiten på Helsfyr Hotel, sånn at de kunne være klare til kamp dagen derpå.

Men så var det forutsigbarheten i TV-avtalen da. Først midt i august kom oversikten over hvilke kamper som ville bli sendt på TV de siste ti rundene. Selvfølgelig ble hjemmekampen mot Stabæk flyttet fra søndag til lørdag.

Det skal sies at det ante meg at dette ville skje. Eurosport har jo et konsept de kaller derby-lørdag, og til tross for at fakta viser noe helt annet, er det folk der ute som regner et oppgjør mellom et lag fra Bærum og et lag fra Oslo som et lokalderby.

Men selv om dette er noe jeg har fått med meg, betyr det ikke at alle får det med seg. TV-avtalen er for uoversiktlig selv om oversikten har blitt betydelig bedre enn den har vært i mange år.

Ja, jeg forstår at man måtte ha en viss oversikt over lagene som skulle gå videre i Europa, men verken Vålerenga eller Stabæk sto i fare for å ta turen ut av landet. Hvis derby-lørdag er en greie, hvorfor ikke bare sette opp TV-derbyene med lag som ikke kan kvalifisere seg til Europa før sesongen starter?

Det kan da ikke være meningen at TV-avtalen skal være til hinder for oss supportere som gjør alt vi kan for å faktisk dra på kamp. Mitt håp er at neste sesong vil de som styrer disse greiene prøve å gjøre det enklere for oss. Så morgendagens hjemmekamp blir tre flaggere og minst en aktiv supporter fattigere enn den vanligvis ville vært.

Vi får vel prøve å se den på TV.

