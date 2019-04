Bakgrunnen skal være at langrennsstjernen mener et skifte er nødvendig for å ta nye steg som distanseløper.

Klæbo har de to siste sesongen vært en del av Arild Monsens sprintlandslag, men nå skal både hovedpersonen og landslagsledelsen ha konkludert med at et bytte er det riktige.

Klæbo har vunnet verdenscupen sammenlagt de to siste sesongene, men har samtidig periodevis slitt med å henge med de beste på distanse.

Iversen oppfordret

Under andre del av langrenns-NM på Lygna nylig sa en annen norsk langrennsprofil, Emil Iversen, rett ut at han mener tiden er moden for at Klæbo bytter til allroundlaget.

– Det er ikke til å stikke under stol at han er litt dårligere på distanse i år enn i fjor. Jeg har sagt hva jeg mener og tror, og litt av årsaken til at jeg har blitt så god på distanse er den matchingen jeg har fått på laget mitt, sa han til NTB og andre medier – og la til:

– Jeg tror tiden er klar for at han bytter lag nå.

Iversen varslet videre at han mer enn gjerne stiller opp gratis som sjåfør for førerkortløse Klæbo dersom han bytter lag. Han er ikke redd for at mer distansefokus går ut over Klæbos ekstreme hurtighet i sprint.

– Han har jo 10-15 sekunder å gå på der, så det er ikke noe stress, sa Iversen.

Taus Monsen

Sprintlandslagstrener Arild Monsen var svært hemmelighetsfull da NTB konfronterte ham med muligheten for at Klæbo kunne komme til å bytte lag.

– Jeg har ikke noe å komme med på det feltet. Det blir en prosess rundt dette, og den har ikke startet ennå, sa han.

Sprintlandslaget har bestått av sju løpere i vinter. Petter Northug og Klæbo kan nå være på vei ut, mens Erik Valnes er sannsynlig ny mann inn. Også allroundlandslaget besto av sju løpere denne sesongen.

Om fordelingen neste sesong sa Monsen følgende på Lygna:

– Mest sannsynlig ender vi kanskje på 14 (løpere), ikke 15, på elite herrer. Det er ut fra budsjettet og de signalene vi får fra vår ledelse. Da kan det bli 7-7 på de lagene eller 8–6.

Han åpnet videre for at seks løpere på sprintlandslaget kan være nok.