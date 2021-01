Ifølge kanalen er det ventet at avtalen kunngjøres i løpet av kort tid.

Johansen fikk ikke plass i Fulhams Premier League-tropp før sesongen. Han har siden vært på jakt etter en ny klubb for å få mer spilletid. Johansen, som var kaptein da Lars Lagerbäck var norsk landslagssjef, må begynne å få kamper for å bli tatt inn under vingene til den nye sjefen Ståle Solbakken.

1. oktober spilte Johansen 90 minutter for Fulham i åttedelsfinalen i ligacupen mot Brentford. Siden den gang har han ikke vært å se for London-klubben. Det er blitt 142 kamper, 21 mål og 23 målgivende pasninger for Johansen siden han ble signert i august 2016.

– Det jobbes med fornuftige alternativer. Utenom det er det ikke så mye å si. Han vil ha spilletid, det er prioritert, sa Johansens agent Tore Pedersen til NTB torsdag.

Med sin 17.-plass sliter QPR i bunnen av mesterskapsserien (nivå to i engelsk fotball).

