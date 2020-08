– Vi var tro mot vår spillestil. Vi prøvde å kontrollere rommene og tøyle kontringene deres, og så brukte vi akselerasjonen til Ángel (Di Maria), Kylian (Mbappé) og Neymar med ballen i mellomrommet, sa han etter 3-0-seieren over Leipzig.

Tuchel ledet laget med en støtteskinne på venstre bein etter at han pådro seg et brudd da han tråkket over under en treningsøkt nylig.

– Vi gjorde ikke store taktiske endringer. Vi tilpasser oss våre motstandere, men ikke mye. Vi må spille på vår egen styrke, og spillerne viste igjen sin sult etter å vinne. De er villige til å jobbe og lide sammen, sa han.

Leipzigs trener Julian Nagelsmann (33) spilte under Tuchel på Augsburgs reservelag da en kneskade gjorde slutt på karrieren hans i 2008. Da var han tidlig i 20-årene, men Tuchel innså hvilket fotballhode han har og brukte ham til analysearbeid. Det ble starten på en kometkarriere som trener.

Ser framover

– Vi er ikke første lag som ikke har greid å stoppe Neymar, og vi blir ikke det siste. PSG fortjener finalebilletten. I de første 10-12 minuttene spilte vi bra og kom til gode situasjoner, men det var vanskelig å komme tilbake etter at vi kom under, for de har masse kvalitet i laget sitt, sa han.

– Det er vanskelig å svelge et tap, men slik er fotballen. Som trener tenker man på neste utfordring. Det er mye positivt å ta med seg, blant annet spillernes innstilling. Vi vil tilbake og ha gode opplevelser i mesterligaen neste sesong, men nå skal spillerne mine få ferie før vi gjør oss klare til den neste sesongen.

Storscorer Timo Werner, som er solgt til Chelsea, var savnet i Leipzig-angrepet tirsdag. Norske Alexander Sørloth ryktes til klubben som hans erstatter.

Drømmen

For Tuchel og hans spillere gjenstår en kamp i sesongen. Han har allerede lykkes der forgjengerne Carlo Ancelotti, Laurent Blanc og Unai Emery feilet ved å føre PSG til mesterligafinale, noe som har vært de pengesterke eiernes store mål.

– Dette er en drøm som blir virkelig, sa PSG-president Nasser al-Khelaifi.

– Vi vil være i mesterligafinalen, og vi vil vinne mesterligaen. Vi vet at vi kommer til å lykkes med det. Jeg vet ikke om det blir i år, men vi kjemper for det hvert år, og nå er vi i finalen.

PSG er finaleklar etter sin 110. kamp i den gjeveste europacupturneringen. Arsenal hadde med 90 den gamle rekorden for flest kamper i turneringen før sin første finale. Søndag kan PSG sikre Frankrikes første tittel i turneringen siden Marseille vant i 1993.