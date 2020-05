Det har nå gått to og en halv måned siden Norge stengte dørene. Jo da, dørene står nå så vidt på gløtt, men det vil fortsatt ta lang tid før ting blir som vanlig igjen, hvis de noen gang blir det. Nå skulle vi egentlig vært et stykke inn i fotballsesongen for både herrene og damene. De nye sjefene, Dag-Eilev Fagermo og Jack Majgaard, skulle vist oss hva de står for og gitt et innblikk i hvordan fotballagene kommer til å fremstå denne sesongen. Det var vel også meningen at Iskrigerne skulle feiret den første bøtta noensinne løftet i Furuset Forum.

Så hva har supporterne egentlig drevet med i disse pandemiske tider? Jeg skal ærlig innrømme at denne krisen kunne vært verre for meg personlig. Dagen før Norge stengte overtok jeg nøklene til ny leilighet, og med en høygravid kone var det jeg som måtte stå for mesteparten av flyttingen. Det hadde kanskje hjulpet litt om en god del av mine flyttevenner ikke havnet i karantene samtidig, eller påsto sådan da flytting ble nevnt, men nå ble det jo engang sånn.

Siden påske har min kone skiftet tilstand fra supermegahøygravid til å være i konstant ammetåke. Den tilstanden er jeg ganske sikker på at jeg lider av selv, sånn for øvrig, og det midt oppi to omganger med hjemmeeksamen, så jeg har holdt meg aktiv, men det har jo blitt noe dødtid likevel. Man orker jo ikke å sitte konstant foran datamaskinen og pensumbøker, og når den splitter nye jentungen ikke vil sove andre steder enn på brystet mitt går jeg til de eksakt samme underholdningskanalene som alle andre. Da snakker jeg ikke om færøysk fotball. Morsomt konsept, men fotball er svært lite interessant for meg når det ikke er følelser involvert.

Nei, jeg snakker selvfølgelig om Netflix. Strømmetjenesten som under pandemien har sluppet to av de mest interessante dokumentarseriene på lang tid. Først dokumentarserien «Tiger King», om løve- og tigerreservater i USA og de noe spesielle menneskene som jobber med dem. Ja, og så har tilsynelatende alle sett sportsdokumentaren «The Last Dance», filmet fra innsiden av Michael Jordans siste sesong i Chicago Bulls. Selv om jeg vanligvis flagger på fotballkamp og skriver mest om fotballen, så er det faktisk basketball som er min idrett. Hadde vi fått færøysk basket på skjermen hadde jeg sett på. Michael Jordan er, i mine øyne, tidenes beste idrettsutøver, og i «The Last Dance» kommer mye av grunnen til at jeg mener dette fram.

Så hvor kommer VIF inn i dette? Selvfølgelig er Vålerenga representert i det som etter min helt objektive mening, er verdens beste idrett. Vålerenga Basket har sin hjemmebane under F21, også kjent som Fyrstikkalleen skole, og har tilbud for liten og stor. Ja, faktisk kan Vålerenga skilte med et av de beste juniorlagene i norsk basket, akkurat nå. Banen er riktignok koronastengt for øyeblikket, men fra høsten av åpnes nok dørene igjen, og mitt inntrykk er at mange nå finner både inspirasjon og ny kjærlighet til denne sporten. Flere norske klubber melder allerede om større pågang. Det kan se ut som om rekrutteringen til norsk basket står ovenfor en ny gullalder.

Om ikke basket får like mye oppmerksomhet som fotball kan kanskje sporten få like mye skjermtid som sjakk, takket være dokumentaren. Den oransje ballen vil gjøre hakket mer for å bedre folkehelsa enn bønder og tårn etter denne pandemien. Enten du eller ungene dine har lyst til å spille, eller du har lyst til å utvide din supportergjerning til baskettribunen, er Vålerenga Basket der for deg. Kanskje den nye Michael Jordan kommer fra Vålerenga? Kanskje du befinner deg på tribunen og ser at det skjer? Kanskje det er deg?

Jeg blir ikke den nye Jordan. Knærne mine ga opp lenge før jeg nådde NBA eller ble god, og med mine snaue 38 år er det vel ikke idrettskarriere på banen jeg skal sikte etter. I stedet er jeg godt i gang med planleggingen av det nye basketlaget Vålerenga Jenter 2020, med oppstart om fem-seks år. Håper bare jentungen liker basket. Og Vålerenga.

VIF-tilhengere skriver i Dagsavisen hver fredag under vignetten Aperopet.