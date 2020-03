Tror ikke Premier League vil bli fullført

Av Stian Grythaugen

Det er den engelske storavisen The Times som hevder å kjenne til at Clarke på et krisemøte fredag skal ha uttalt seg skeptisk til den videre framdriften i inneværende sesong.

Fredag ble det kjent at kampene i Premier League er stanset og satt på vent som følge av virusutbruddet. I første omgang skal det ikke spilles kamper i perioden fram til 4. april.

Virusutbruddet i Storbritannia er samtidig ikke ventet å nå toppen før om mange uker. Det gjør mange skeptiske til om fotballen kan gjenopptas allerede tidlig i april.

Ifølge The Times skal også Brighton-sjef Paul Barber ha stilt spørsmål ved hvor lang utsettelsen kan komme til å bli.

Lørdag kom det samtidig rapporter om at klubbene i Premier League møtes torsdag for å legge planer for hvordan resten av sesongen eventuelt skal kunne gjennomføres.

Ifølge Sky Sports er det ventet at klubbene innen den tid vil ha mer informasjon rundt framtidsutsiktene. Det handler blant annet om at medlemslandene i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) møtes tirsdag for å diskutere situasjonen rundt koronaviruset.

I forkant av fredagens beslutning om å stanse Premier League-kampene midlertidig, hadde det kommet bekreftelser på at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi har fått påvist koronasmitte.

Blant klubbene i den engelske toppdivisjonen skal det herske ulikt syn på hvorvidt man tror resten av sesongen kan la seg gjennomføre.