Trikkeligaen er på lufta!

Trikkeligaen? Hva er det? Nei det er ikke en ny 5. divisjonsserie i Oslo, men det er Dagsavisens nye verbale dypdykk i det som rører seg i og rundt Oslolagene. Hver uke kommer en ny episode med selveste «Slasken», den ihuga VIF-supporteren Aslak Borgersrud som programleder. Med seg har han de som skriver sport i Dagsavisen og spennende gjester kan dukke opp.

Med studiotid i Radio Metro kan vi levere en profesjonell produksjon.

– Uansett kjønn, bakgrunn og klassetilhørighet: Oslofotball har noe for alle! Ja, unntatt resten av landet, da. Men hvem bryr seg om dem? spør Aslak.

To episoder har allerede smøget seg ut, og er tilgjengelige der du finner podkaster, og den finnes også på twitterkontoen #trikkeligaen.

Til nå har vi snakket mye om Grorud, KFUM, Skeids baneproblemer og Vålerengas gullkamp for jentene. Vi vil sveipe innom stort og smått nedover i divisjonene også. Vi vet jo blant anet mye om den iboende interessen for Lyn og Frigg, lagene som ikke har fått lov å spille en eneste fotballkamp i år.

– Oslo er verdens beste by. Så hvorfor i huleste har vi ikke verdens beste fotball her? Det må vi finne ut av, sier Aslak Borgersrud.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under: