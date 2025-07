Trengte et gutteløft der jentene har gått foran

ULLEVÅL HAGEBY (Dagsavisen): To tredeler av landets håndballspillere er jenter. Det er landets nest største idrett. I dette intervjuet med den ferske håndballpresidenten snakker Randi Gustad om et uforløst potensial i Oslo, om kostnader som barriere, om behovet for anlegg og hvor viktig det er å arrangere internasjonale mesterskap. Helst med overskudd.

– Vi har nettopp fått tallene fra det mesterskapet vi arrangerte sist vinter. Det ble et lite overskudd, sier en smilende Randi Gustad (48).

Vi sitter med morgenkaffen i Ullevål Hageby, noen polepasninger fra hennes kommende arbeidsplass på Ullevaal stadion.