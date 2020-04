Trener ikke

Uaktuelt foreløpig

Det betyr likevel at det nå åpnes opp for en form for trening også på toppnivå, men for KFUM-trener Jørgen Isnes er det ikke et tema foreløpig.

– Vi er permittert vi, og det er det jeg forholder meg til nå, skriver han til Dagsavisen.

– Det vil ikke bli noen trening i regi av dere?

– Nei det er jo helt feil å gjøre. De (spillerne) er permittert, samtidig gjelder de reglene og retningslinjene som er satt for samfunnet like mye for oss i toppfotballen. Vi er en del av den nasjonale dugnaden, forklarer Isnes, som legger til at de ser på mulighetene for at noen av de yngre lagene kan få trent.

Som Isnes selv sier så ønsker alle å spille fotball igjen, men understreker gang på gang at det er viktig at man nå står sammen om å bli kvitt koronaviruset. Han håper idrettslagene klarer å følge opp retningslinjene, men ser at det også kan by på problemer.

– De slipper jo opp nå. Så det blir opp til klubbene hvordan de velger å organisere dette, sier han.

Advarer mot smutthull

Det finnes flere lag som ennå ikke har permittert spillere, og noen har valgt å redusere permitteringen slik at treninger nå er mulig.

– Dette blir jo et problem når man først har åpnet for dette. Flere klubber vil lete etter slike smutthull, forklarer Isnes.

Isnes bekymrer seg imidlertid ikke for å tape terreng til konkurrentene.

– Om vi mister noen gruppetreninger et par uker fremover nå gjør meg ingenting. Vi i toppfotballen skal fortsatt være gode forbilder, og eksempler. Nå skal vi ikke lete etter alle muligheter for å kunne vinne mark på de andre lagene og klubbene. Så får hver enkelt klubb kjenne på om de gjør det rette, sier han.

En av klubbene som kjenner at det riktige er å gjøre det samme som KFUM er byrival, og divisjonskollega Grorud. De har i likhet med KFUM permittert en del av spillerne, samt noen av trenerne.

– Foreløpig blir det ingen form for gruppetrening i Grorud ettersom noen spillere er permittert, sier Kjønø til Dagsavisen.