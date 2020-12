Tre kvinner skal dømme i herrenes 2. divisjon i fotball

Med det skal Emilie Rodahl Torkelsen, Sarah Fatemeh Zangeneh og Henrikke Holm Nervik lede oppgjør på herrenes nivå tre kommende år. Kun førstnevnte var rangert i divisjonen fra før av.

Trioen er som ventet rangert også i Toppserien. Fornyet tillit i divisjonen har også Ingvild Langnes Aarland, Karoline Marie Jensen, Malin Øiseth, Marit Buhaug Folstad og Veronika Fjeldvær fått, mens ingen rykker opp.

Heller ikke i Eliteserien for menn er det endringer blant hoveddommerne. Gruppen består av Espen Eskås, Svein Oddvar Moen, Trygve Kjensli, Tom Harald Hagen, Dag Vidar Hafsås, Kai Erik Steen, Kristoffer Hagenes, Marius Hansen Grøtta, Ola Hobber Nilsen, Rohit Saggi, Sigurd Kringstad, Sivert Amland, Tore Hansen og Usman Aslam.

Samtidig kan Alf Olav Rossland (Åkra IL) og Sondre Dahle (Vanvik IL) glede seg over å ha blitt rangert blant assistentdommerne på herrenes øverste nivå.

Eneste endringen blant hoveddommerne i 1. divisjon for herrer er at Mathias Støfringshaug fra Verdal IL rykker opp. Det samme gjør assistentene Henrik Pettersen Sunde (Baune), Karwan Mamhassan (Abildsø), Martin Javier Solheim (Emblem), Monica B. Løkkeberg (Freidig) og Per Thomas Byrkjedal (Gimletroll).