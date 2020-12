Tottenham tok tilbake tetplassen i Premier League

Dermed tok de tilbake topplassen i Premier League etter at Chelsea fikk låne den etter 3-1-seier mot Leeds lørdag.

De hvitkledde tok ledelsen allerede etter 13 minutter. Etter å blitt spilt gjennom av Kane dro Son seg til sekstenmeter og smelte ballen utakbart i nettet. På overtid i første omgang var det Son som sendte ballen til Kane, som doblet ledelsen.

Hjemmelaget er nå tilbake på vinnersporet. Etter fem strake seire i europaligaen og hjemlig liga, som toppet seg med 2-0 mot Manchester City og 4-0 mot Ludogorets, sto de med 0-0 og 3-3 i de siste kampene før møtet mot Arsenal. Det to kampene sørget riktignok for serieledelse (Chelsea) og avansement (LASK).

For det rødkledde londonlaget ser det verre ut. Arsenal står med kun 13 poeng etter elleve spilte kamper og holder 15.-plassen på tabellen.

Torsdag møter de Dundalk i Europaligaen, der de allerede har sikret avansement, før Burnley venter i hjemlig liga. For Tottenham står Royal Antwerpen og Crystal Palace for tur.

Son-perle

Hjemmelaget tok ledelsen etter et fantastisk skudd fra Son Heung-min. Son fikk ballen fra Kane like innenfor Arsenals banehalvdel. Han dro med seg ballen til 20 meters hold før han før han smelte til mot lengste hjørne. Bernd Leno i gjestenes bur var aldri i nærheten av å stanse skuddet.

Det var den samme duoen som var sist på ballen da ledelsen ble doblet like før pause. På en ny kontring fikk Son ballen omtrent på sekstenmeteren før han slo videre ut til Kane, som skjøt i nærmeste kryss.

Fransk duell

Allerere før to minutter var spilt etter pause kunne Arsenal fått en viktig redusering. Bukayo Saka slo et frispark fint inn i boksen der Alexandre Lacazette raget høyest og forlenget ballen mot mål. Desverre for de rødkledde var Hugo Lloris våken i buret og forhindret scoring.

Samme hode var igjen nær scoring 20 minutter senere. Igjen headet Lacazette ballen mot mål, og igjen var landsmann Lloris observant og sendte ballen til side for mål.

Nærmere kom ikke gjestene, og kampen endte 2-0.

KAMPFAKTA

Tottenham – Arsenal 2-0 (2-0)

Tottenham stadium: 2000 tilskuere

Mål: 1-0 Son Heung-min (13), 2-0 Harry Kane (45).

Dommer: Martin Atkinson.

Gult kort: Giovani Lo Celso, Tottenham, Granit Xhaka, Alexandre Lacazette, Arsenal.

Tottenham (4-2-3-1): Hugo Lloris – Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilón – Moussa Sissoko, Pierre-Emile Højbjerg – Steven Bergwijn (Joe Rodon fra 90.), Giovani Lo Celso (Ben Davies fra 72.), Son Heung-min (Lucas Moura fra 88.) – Harry Kane.

Arsenal (3-4-3): Bernd Leno – Rob Holding, Gabriel, Kieran Tierney – Héctor Bellerín (Eddie Nketiah fra 75.), Thomas Partey (Dani Ceballos fra 46.), Granit Xhaka, Bukayo Saka – Willian, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang.

Engelsk Premier League menn søndag, 11. runde:

West Bromwich – Crystal Palace 1-5, Sheffield U. – Leicester 1-2, Tottenham – Arsenal 2-0.

Senere kampstart: Liverpool – Wolverhampton (20.15).

Spilt lørdag: Burnley – Everton 1-1, Manchester C. – Fulham 2-0, West Ham – Manchester U. 1-3, Chelsea – Leeds 3-1.

Utsatt fredag: Aston Villa – Newcastle (pga. koronasmitte).

Spilles mandag: Brighton – Southampton.