Tottenham-sjefen: – Nå er City favoritt til å vinne mesterligaen

Av Jonas Berge

Spanjolen ledet Barcelona til topps i verdens gjeveste klubbturnering i 2009 og 2011, men klarte ikke å få Bayern München til finale i løpet av sine tre sesonger i den tyske storklubben.

Som Manchester City-manager har det blitt stopp i åttedelsfinalen og kvartfinalen de to forrige sesongene. Onsdag kveld kan det bli nok en kvartfinaleexit for de lyseblå. Tottenham leder 1-0 før returoppgjøret i Manchester.

– Jeg er en fiasko i denne turneringen, sier Guardiola muligens noe sarkastisk før han fortsetter mer seriøst:

– Hvis lagene mine ikke vinner Champions League, mislykkes vi hele tiden. Turneringen er tøff, og mange, mange gode lag er med. Det som er viktig, er at vi nærmer oss.

Likevel er det ikke mesterligaen som står høyest for City-manageren. 48-åringen sier at han ikke kom til å klubben for å vinne verdens gjeveste klubbturnering, men for å «se laget mitt spille som de har gjort de siste 20 månedene». I den perioden har City tatt 183 poeng. Klubben vant ligaen med ny poengrekord i fjor og kjemper om tittelen også i år.

– Det som er viktig er hvordan du håndterer elleve måneder. Derfor har jeg sagt flere ganger at Premier League er den viktigste tittelen for meg.

City har kun vært i semifinalen i mesterligaen én gang tidligere. Det var i 2016 da Real Madrid ble for sterke og til slutt vant finalen med seier over byrival Atlético på San Siro.

Tottenham uten Kane

Mauricio Pochettino holder Manchester City som mesterligafavoritter, men insisterer på at Tottenham kan stoppe de lyseblå selv om Harry Kane er skadd.

Pochettinos menn leder 1-0 før onsdagens kvartfinaleoppgjør i Manchester City jakter sitt første mesterligatrofé og vil bli en tøff nøtt å knekke for Tottenham på fremmed gress.

– Så klart kommer det til å bli vanskelig. Manchester City er et av de beste lagene i verden og en klar favoritt til å vinne Premier League og Champions League, sa Pochettino på tirsdagens pressekonferanse.

Likevel er Tottenham-manageren optimistisk før returoppgjøret.

– Det er vanskelig når Manchester City spiller en finale, som det blir. Det er fantastisk at vi vant den første kampen, men oppgjøret er fremdeles åpent. Det vi har, er troen, fortalte 47-åringen og fortsatte:

– Vi kommer til å kjempe og håpe for en veldig god forestilling, men vi vil trenge litt flaks i viktige øyeblikk i kampen.

London-klubben må klare seg uten stjernespiller Harry Kane, som måtte ut med en leddbåndsskade i første kamp. Også Dele Alli er usikker siden han pådro seg brudd i hånden i samme kamp.

Etter tirsdagens kamper er Barcelona og Ajax videre til semifinalene.

Den siste kvartfinalen som spilles i kveld er Porto - Liverpool der bortelaget leder 2-0 etter den første kampen.