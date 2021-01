Tottenham med praktmål og inn i medaljekampen

Like etter at David McGoldrick hadde laget ny spenning i Premier League-oppgjøret med sin 1-2-redusering, vartet Ndombele opp med et stykke fotballmagi.

Midtbanespilleren, som tidligere har vært på pinebenken til José Mourinho, viste høy klasse da han vippet ballen på akrobatisk i mål fra spiss vinkel og sørget for 3-1 til bortelaget etter 62 minutter.

– Fantastisk kvalitet så klart. Jeg tror mentaliteten og den fysiske formen hans gjør at han kan være en fantastisk spiller, sa Mourinho om Ndombele til Sky Sports.

Tottenham tok tidlig ledelsen da Serge Aurier nikket inn en presis corner fra Son. Deretter la Kane på til 2-0 med et flott skudd. Etter 3-1-målet til Ndombele kunne Tottenham trygge inn tre nye poeng.

– Vi slipper inn et mål, men denne gangen hadde vi personligheten og viljen til å gå for det. Jeg er fornøyd, sa Mourinho.

Neste kamp i ligaen for Mourinhos menn er toppoppgjøret mot Liverpool 28. januar. Tre dager før spiller Spurs i FA-cupen mot Wycombe.

Sheffield United klarte ikke å følge opp sesongens første seier mot Newcastle fra midtuken. Klubben sliter på bunnen av tabellen og blir stående på fem poeng, hele elleve poeng unna sikker plass.

Oppskriftsmessig ledelse

Etter å ha servert Aurier på åpningsmålet etter fem minutter, var Son nær ved å doble ledelsen kun to minutter etterpå. Sørkoreaneren vippet ballen over Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale, men den gikk i stolpen og ut.

Tottenham hadde klart initiativet i kampen, men det tok en drøy halvtime før den neste store sjansen kom. Da var selvfølgelig Kane treffsikker med et skudd fra 20 meter.

Son var involvert i forkant av scoringen. Han presset fram et balltap, men det var Pierre-Emile Højbjerg som spilte fram Kane.

Akrobatikk

Det så ut til at Tottenham skulle gå mot en komfortabel seier, men Sheffield Uniteds toppscorer McGoldrick dukket opp på et innlegg etter 59 minutter og gjorde at gjestene måtte svette litt for trepoengeren.

Men de hvitkledde måtte ikke svette lenge, for kun tre minutter etter McGoldricks redusering sto Ndombele for kampens prestasjon. Franskmannen kombinerte med Stephen Bergwijn, som chippet ballen over forsvarslinjen. På første touch lobbet Ndombele ballen lekkert i mål.

Resten av kampen ble forholdsvis komfortabel for Tottenham, og på overtid var Son og Kane nær ved å bli historiske. Duoen har kombinert ved 13 scoringer denne sesongen, og der er en tangering av rekorden satt av Alan Shearer og Chris Sutton i 1994/95-sesongen.

Men avslutningen fra Kane på overtid var uvanlig svak for han å være, og dermed må radarparet vente på å ta rekorden alene.

Premier League menn søndag, 19. runde:

Sheffield U. – Tottenham 1-3 (0-2)

Mål: 0-1 Serge Aurier (5), 0-2 Harry Kane (40), 1-2 David McGoldrick (59), 1-3 Tanguy Ndombele (62).

Dommer: Andre Marriner.

Gult kort: Oliver Norwood, John Lundstram, John Egan, Ethan Ampadu, Sheffield U..

Sheffield U. (3-5-2): Aaron Ramsdale – Chris Basham (Billy Sharp fra 74.), John Egan, Ethan Ampadu – Jayden Bogle, John Lundstram, Oliver Norwood (Kean Bryan fra 67.), John Fleck, Enda Stevens – David McGoldrick, Oliver Burke (Rhian Brewster fra 71.).

Tottenham (3-4-3): Hugo Lloris – Joe Rodon, Eric Dier, Ben Davies – Serge Aurier, Pierre-Emile Højbjerg, Tanguy Ndombele, Sergio Reguilón (Davinson Sánchez fra 90.) – Steven Bergwijn (Lucas Moura fra 87.), Harry Kane, Son Heung-min (Carlos Vinícius fra 90.).

Senere kampstart: Liverpool – Manchester U. (17.30), Manchester C. – Crystal Palace (20.15).