Av Lars Eide

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner sier til NTB at enigheten har kommet etter møter med Vålerenga og Norges Fotballforbund (NFF) tirsdag kveld.

– VIF har hatt en sterk stemme i hvordan vi skulle løse dette. Vi kom til enighet om at kampene måtte spilles uansett. Drømmescenarioet var å få med de tre med kampene flyttet til klokken 18, men det ble ikke aktuelt siden de må i karantene fra i går, sier Jørgensen til NTB.

Jørgensen fikk tirsdag kveld bekreftet at det er tre nye smittetilfeller i det danske landslaget som gjør at karantenetiden starter mandag.

Danskene Rikke Madsen, Stine Ballisager Pedersen og Janni Thomsen har vært på landslagsoppdrag hvor det ble avdekket koronasmitte i troppen. Alle tre er sentrale spillere for serielederne. De må i karantene fordi de regnes som nærkontakter av de koronasmittede lagkameratene Nadia Nadim og Simone Boye og assistenttreneren Kristian Mørch.

Katrine Veje, Josefine Hasbo og et medlem av støtteapparatet har siden testet positivt.

Ville startet

De tre Vålerenga-spillerne må være i karantene fra og med mandag og blir dermed ikke klare til den svært spennende serieavslutningen klokken 13 søndag. Alle tre var på banen tirsdag kveld da gruppeseieren i EM-kvalifiseringen ble sikret med 0-0 mot Italia.

Alle tre ville startet søndagens kamp for Vålerenga, sier sportssjef Eli Landsem til NTB.

– Det er synd at det er sånn. Alt er ekstremt i disse dager. Vi må sette ting i perspektiv og skjønne at vi er privilegert som får holde på med dette her og kan vinne serien likevel, sier hun.

Landsem opplyser videre at alle klubbene har fått kommet til orde og sagt det de mener, og at forbundet har tatt en avgjørelse som de respekterer.

Vanskelige alternativer

Jørgensen deler Landsems syn på at runden går som planlagt.

– Det er synd for Vålerenga å miste tre spillere i en ekstremt viktig gullkamp. Men likevel er alternativene ditto vanskelige. Vi ble enige med VIF om at kampene må spilles, sier hun.

Vålerenga leder Toppserien på bedre målforskjell enn Rosenborg foran den siste runden, mens treer Avaldsnes ligger ett poeng bak.

Vålerenga spiller hjemme mot Arna-Bjørnar, mens Rosenborg gjester Klepp og Avaldsnes spiller borte mot Sandviken.