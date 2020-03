– Tokyo-OL i 2021 blir et minnesmerke for seieren over viruset

Bakgrunn: IOC bekrefter at OL utsettes

– Jeg foreslo utsettelse i ett år, og IOC-presidenten sa seg 100 prosent enig, sa Abe etter tirsdagens telefonmøte med Bach.

IOC-styret ga sin tilslutning, og OL-komiteen meldte på sitt nettsted at lekene utsettes til neste år og skal avvikles senest sommeren 2021.

– Dette vil gjøre det mulig for utøverne å konkurrere under optimale forhold og vil gjøre lekene trygge også for publikum, sa Abe.

– Komplette leker vil bli avholdt i 2021 som et minnesmerke for menneskehetens seier over viruset.

Utsettelsen gjelder også Paralympics, som skulle avvikles i august og september.

Ilden blir

Også leder i organisasjonskomiteen Yoshiro Mori, Tokyo-guvernør Yuriko Koike og OL-minister Seiko Hashimoto deltok i telefonmøtet. Det gjorde også flere andre IOC-representanter, deriblant John Coates som leder koordineringskomiteen.

Etterpå vedtok IOC-styret formelt å utsette lekene.

Det er besluttet at OL-ilden skal forbli i Japan fram til lekene, og at både OL og Paralympics fortsatt skal knyttes til årstallet 2020 selv om de arrangeres ett år senere.

– Lekene kan være et håpets fyrtårn i disse vanskelige tidene, og OL-ilden kan bli et lys i enden av tunnelen verden er inne i. Derfor blir ilden i Japan, står det i meldingen på olympic.org.

Ikke mulig

Ifølge IOC-uttalelsen var det et konstruktivt møte der Japan fikk ros for forberedelsene til lekene og for sine framskritt i kampen mot viruset, men at man i lys av virusspredningen i resten av verden ble enige om at utsettelse var det rette.

Abe sa mandag for første gang at lekene ikke kan avholdes slik situasjonen er i dag.

– Om jeg blir spurt om OL kan avholdes i dette øyeblikk, må jeg si at verden ikke er i en situasjon som gjør det mulig, sa han i nasjonalforsamlingen.

Bach og IOC har gjort det klart at avlysning av lekene ikke er et alternativ, men etter lenge å ha tviholdt på at det var for tidlig å diskutere en mulig utsettelse av lekene sa Bach søndag at man nå vurderte situasjonen og at en avgjørelse ville bli tatt i løpet av fire uker.

Sterke krav

Siden har en rekke nasjonale OL-komiteer sterkt tatt til orde for utsettelse av lekene, og flere har sagt at de ikke vil sende utøvere til Tokyo i sommer. Mandag anbefalte idrettspresident Berit Kjøll at Norge ikke deltar dersom lekene avvikles i sommer.

Mandag sluttet USAs OL-komité seg til de mange som etter hvert har bedt om at lekene utsettes, og ikke mange timer senere kom avgjørelsen.

OL skulle innledes 24. juli, men utøvere, tilskuere og TV-seere må vente ett år ekstra. Det er første gang olympiske leker blir utsatt. Lekene er blitt avlyst flere ganger, men bare i forbindelse med verdenskriger.