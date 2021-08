Første smittetilfelle av korona i Paralympics

OL i Tokyo ble gjennomført til tross for flere smittetilfeller i deltakerlandsbyen underveis. Nå skal paralympierne gjennom den samme utfordringen.

Torsdag kunne nyhetsbyrået AFP rapportere om det første tilfellet av koronasmitte i deltakerlandsbyen. Det var snakk om en medarbeider under lekene som ikke er bosatt i Japan. Ytterligere informasjon har arrangørene ikke gått ut med.

Japan er hardt rammet av en ny smittebølge av koronaviruset, og det er allerede registrert 74 koronatilfeller i forbindelse med Paralympics, men ikke i selve deltakerlandsbyen før nå.

Parautøverne har fra tirsdag ankommet PL-landsbyen og det er ennå ikke rapportert om noe koronasmitte blant utøverne. Rundt 4400 idrettsutøvere skal konkurrere under Paralympics i Tokyo som åpner 24. august.

Det har gått en og en halv uke siden OL ble avsluttet og det ble registrert 546 tilfeller av korona under lekene. Dette førte til kritikk fra flere hold av OL ble gjennomført. Nå står Paralympics for tur, mens det daglig rapporteres om 20.000 nye smittetilfeller i Japan – det høyeste under hele pandemien.

Den japanske regjeringen har erklært unntakstilstand i 13 regioner i landet fram til 12. september, men Paralympics skal gjennomføres som planlagt.

[ Paralympics går uten tilskuere ]