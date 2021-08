New York Times: Kina trapper opp koronatiltakene til vinter-OL – blir strengere enn i Tokyo

Det melder The New York Times. Ifølge avisen vil den kinesiske arrangøren ta alle midler i bruk for å sikre at alle som er involvert i OL, ikke kommer i kontakt med noen av Kinas 1,4 milliarder innbyggere.

Enkelte utbrudd av deltavarianten i landet den siste tiden har gitt flere bekymringer. Kina satser på enda mer drastiske smitteverntiltak enn man hadde i Tokyo-lekene.

Alle som skal oppholde seg i Kina under OL, som avholdes fra 4. til 20. februar, skal ha et termometer i armhulen med små sendere som skal melde fra dersom noen får feber. I motsetning til sommerens OL i Japan vil intervjuer med utøverne foregå gjennom en plastvegg med mikrofoner på hver side.

Kina har hatt veldig strikte restriksjoner i forsøket på å få kontroll på koronasituasjonen. Grensene er så å si fullstendig stengte, og den autoritære regjeringen har stengt ned byer der det har oppstått utbrudd.

Lang karantenetid

Når lekene er over, må alle som har vært involvert forlate Kina eller gå gjennom flere uker med total isolasjon med kontinuerlig testing i regjeringsstyrte karantenesentre.

I tillegg til alle utøvere, dommere og journalister som kommer fra utlandet, vil flere tusen kinesiske ansatte ta del i gjennomføringen av vinterlekene. De må også leve i OL-boblen og må gjennom en «lang karantene» før de returnerer til resten av Kina, skriver New York Times.

Det er enda ikke klart om det kommer til å være noe krav om vaksinasjon for å delta i lekene eller hvor lang karantene personer fra utlandet må gjennom.

Kina vil se på vinter-OL som en suksess dersom de klarer å forene nasjonen og styrke sitt internasjonale omdømme uten store smitteutbrudd, spesielt utenfor OL-boblen.

Smittetopp i Tokyo

Hvorvidt det kinesiske folk stiller seg positive eller negative til at OL i Beijing blir avholdt, vites ikke.

Før OL i Tokyo var et flertall i den japanske befolkningen imot at lekene skulle bli holdt i 2021, men regjeringen bestemte seg for å avholde dem uansett. Få uker før første øvelse ble det bestemt å la idrettsfesten gå uten tilskuere på tribunene.

Tross flere tiltak ble det satt nye smittetopper i OL-byen gjennom lekene. Smitterekorden gikk fra 2848 personer til 5042 nye tilfeller i Tokyo, der det bor om lag 14 millioner mennesker. Innbyggertallet stiger til 35 millioner om man tar med forstedene.

I Beijing bor det nærmere 21 millioner mennesker. Antallet smittetilfeller i Kinas hovedstad er det vanskelig å finne troverdig informasjon om.

