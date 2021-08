Skogbranner herjer i hjemlandet: Greske vannpolohelter donerer medaljegave

Til tross for at de greske herrene ble slått 10-13 av Serbia i vannpolofinalen på OLs siste dag, valgte Evangelos Marinakis, eier av fotballklubben Olympiakos, å gi 200.000 euro, om lag to millioner kroner, til lagets spillere.

Nå har spillerne bestemt seg for at halve summen skal gå til å hjelpe de som er påvirket av brannene hjemme i Hellas.

– Vi vil takke Marinakis for det sjenerøse bidrag, sier lagkaptein Giannis Foundoulis i en uttalelse.

– Med tanke på de vanskelige tider som landet vårt går gjennom, anser vi det som vår plikt å hjelpe på vår måte, fortsetter han.

Voldsomme skogbranner har herjet OLs hjemland i Hellas den siste tiden. Særlig på øya Evvia er situasjonen alvorlig. Tusener av beboere og turister er evakuert, og hundrevis er fraktet bort på ferjer.

