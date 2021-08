Slik kom de norske OL-medaljene i Tokyo

Mandag 26. juli: Triathlon-gull

Kristian Blummenfelt innfridde forventningene i triatlon så til de grader da han rykket fra konkurrentene og sikret gullet på slutten av løpsdelen. Det var den første medaljen til Norge under lekene.

27-åringen fra Bergen kalte bragden for en «ekstrem lettelse».

Fredag 30. juli: Borchs andre OL-medalje

På rostadion i Tokyo kunne den norske roleiren, og Kjetil Borch, juble for sølv, selv om det i noen sekunder var surt at gullet glapp. Det var Borchs andre OL-medalje etter å ha tatt bronse med Olaf Tufte i Rio-OL i 2016.

– Det har vært en blytung vei til her vi er i dag. Jeg sier vi. Alle er med meg i båten. Hele støtteapparatet og alle på laget, sa Borch, som trolig satser mot Paris i 2024.

Søndag 1. august: Endelig seilermedalje

Hermann Tomasgaard sørget for Norges første OL-medalje i seiling siden Siren Sundby vant gull i Europajolle i 2004. Tomasgaard lå an til sølvet i Laser-klassen, men ble passert på tampen og fikk bronsen.

– Det føles veldig, veldig bra nå. Det er en stor lettelse. Jeg har vært stresset i lang tid. Jeg seilte ikke mitt beste løp, men jeg klarte å lime det sammen så det holdt, sa Tomasgaard.

Tirsdag 3. august: Warholms sensasjonsløp

Mange nordmenn hadde satt vekkerklokken på og var klare for å se Karsten Warholms finale i 400 meter hekk. Den endte med et utrolig løp, OL-gull og ny verdensrekord på 45,94 sekunder. Han sørget samtidig for å bli et av de største samtaleemnene under lekene.

– Jeg har tvilt på om det finnes noe sånt som et perfekt løp, men i dag tror jeg faktisk det var det. Hvis jeg klarer å kopiere dette så er det fantastisk, sa Warholm.

Onsdag 4. august: Ny overraskelse på friidrettsbanen

Dagen etter var det Eivind Henriksens tur til å sjokkere. Sleggekasteren vartet opp med hele tre norske rekorder i selve finalen og tok sølvet med det lengste kastet som målte til 81,58.

– Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Jeg hadde veldig troen på at jeg kunne gå over 80 i går, men 81 og en halv var over all forventning, sa Henriksen dagen etterpå.

Lørdag 7. august: Historisk gull i sanden

Anders Mol og Christian Sørum tok Norges første OL-gull i sandvolleyball etter en overbevisende triumf mot russerne Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij. Med 2-0 fortsatte nordmennene storformen og tapte ikke et eneste sett i cuprundene.

– Jeg klarer ikke helt å forstå det selv ennå. Jeg trodde det skulle komme da jeg fikk medaljen rundt halsen, men jeg er fortsatt målløs, sa han.

Lørdag 7. august: 20-åring var best

Jakob Ingebrigtsen (20) løp som en veteran og skaffet seg en perfekt reise på 1500-meteren. Han koblet grepet ut av siste sving og vant lett på 3.28,32. For første gang på elleve forsøk slo han Timothy Cheruiyot i samløp, og anledningen kunne ikke vært mer perfekt.

– Ja, det var så lett, ropte han like etter målgang.

Søndag 8. august: Håndballjentene

Sverige ble ydmyket og slått 36-19 i bronsekampen. Norge ledet 19-7 ved pause og viste at laget er mer enn godt nok til å spille OL-finalen. Tapet mot ROC i semifinalen ble kostbart, men de norske gjorde en stor jobb med å reise seg etter skuffelsen og «vise sitt sanne jeg», som en beveget Thorir Hergeirsson sa det.

Det var Norges siste medalje i Tokyo-OL og den eneste i kvinneklassen.

