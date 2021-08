Svensk gull i sprangridning – Springsteens datter måtte ta til takke med sølv

Etter den ordinære finaleomgangen var Sverige og USA likt, med åtte feilpoeng hver. På det svenske laget hadde Malin Baryard-Johnsson og Peder Fredericson ett riv hver, hos USA hadde Jessica Springsteen og McLain Ward hvert sitt riv.

Henrik von Eckermann og Laura Kraut tok seg feilfritt gjennom banen på sine hester.

Belgia med 12 feilpoeng sto igjen med bronse, mens svensker og amerikanere måtte ut i omhopping om gullet.

Der gikk alle de seks ekvipasjene feilfritt på den korte banen, og da falt avgjørelsen på tid. De tre svenskene brukte til sammen 122,9 sekunder, amerikanerne 124,2. Seiersmarginen ble dermed 1,3 sekund.

Det var jevnt nivå. Fredericson noterte den beste tiden av de seks med 39,01, mens Springsteen med 42,95 var langsomst.

– Endelig ble det gull! Vi har hatt det som mål lenge, og nå gikk det. Jeg tror grunnen til at vi lyktes er at vi har våget å sikte høyt, sa Fredericson, som på hesten All In sikret gullet som siste startende i omhoppingen.

