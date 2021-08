Løpet som endret livet hans

Han regisserte løpet fra start til mål. Han drev opp tempoet og holdt det. Han visste nøyaktig hva han skulle gjøre mot en konkurrent han aldri hadde slått. Jakob Ingebrigtsen er første europeiske vinner på denne distansen siden 1992. Da han passerte den til nå uovervinnelige Timothy Cheriuyot ut på oppløpssiden, var løpet avgjort. Kenyaneren så seg bakover. Det nyttet ikke å følge den blå ryggen.

Etter løpet ga han Jakob hans kenyanske armbånd. Han innså at han ga arven videre. En flott gest fra en stor utøver.

På tribunen sto far og trener Gjert Ingebrigtsen og gråt. Han orket bare å se bruddstykker av løpet. I Sandnes satt storebror Henrik og fulgte løpet på storskjerm. Det er Henrik som har gitt Jakob gløden og motivasjonen til å bli toppidrettsutøver. Elleve år gammel var Jakobs mål klart: Han skulle bli verdens beste 1500m-løper.

Derfor valgte han bort 5000 meter, derfor valgte han bort 10.000 meter. Han anser 1500 meter som friidrettens største øvelse. Men det var der det var vanskeligst å vinne. Han fikk smake på det med 4.-plassen i VM for to år siden. Da var skuffelsen hans enorm.

Ja, løpet endrer livet hans. Når afrikanske løpere slås på deres yndlingsdistanser vekker det gjenklang over hele verden. Å løpe fra punkt A til B kan alle identifisere seg med. Du trenger intet utstyr, bare to bein som fungerer.

Men for å vinne en OL-finale, trenger du noe mer. En mental styrke til å takle et press som omgivelsene og du sjøl legger på deg. Denne OL-finalen har vært hovedfokuset til Jakob Ingebrigtsen siden 2012. Da trodde han det var i 2020 det skulle skje. Det ble utsatt ett år. Det gjorde antakelig Jakob bare enda sterkere. Det så ut som han kunne løpe 1500 meter til da han gikk i mål.

Nå kan Jakob velge og vrake i det utstyret han ønsker. Han tar steget inn i en ny kommersiell verden der bare verdens beste idrettsutøvere befinner seg.

Norge kommer ut av OL med fire gull, to av dem erobret på friidrettsarenaen, den største scenen i alle sommerleker. I Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen er to verdensnavn etablert. Ikke prøv å rangere dem. De har gitt oss to øyeblikk på hver sin måte som vi som opplevde dem, aldri vil glemme. Karsten Warholm med verdensrekord fra favorittposisjon, Jakob Ingebrigtsen med Europarekord og olympisk rekord fra utfordrerposisjon. Skal han også endre øvelse etterhvert? Det er bare tre år til neste OL.

Klokka 13.40 gikk startskuddet. Klokka 14.18 fikk han gullmedaljen. Av de mest minnerike 40 minuttene i familien Ingebrigtsens liv.