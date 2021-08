Lasitskene tok OL-gull i uhyre jevn høydefinale

I det som ble en intens og spennende finale var Lasitskene til slutt den eneste som klarte å svinge seg over 2,04. Forhåndsfavoritten klarte høyden i annet forsøk.

Australske Nicola McDermott kom til finalen med en personlig rekord på 2,01. Da hun gikk over 2,02 i forsøk nummer to, var den slått. Til slutt kunne hun juble for sølvmedalje.

McDermott hadde samtidig et meget godt siste forsøk på 2,04 og trodde et øyeblikk hun hadde gått over. Det ble imidlertid riv.

Bronsen gikk til ukrainske Jaroslava Magutsjikh på 2,00. Også hun hadde et meget godt forsøk på 2,04.

