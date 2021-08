Korda OL-mester i golf etter dramatisk avslutning

Korda hadde tre slags ledelse til sine nærmeste utfordrere før den siste runden og så lenge ut til å ha full kontroll, men en dobbeltbogey på 7. hull fikk fram nervene. Med to hull igjen hadde hun ett slags ledelse da spillet ble stoppet på grunn av dårlig vær.

Starten på den siste runden var framskutt en time i håp om å unngå et varslet uvær, men et truende tordenvær ga ikke arrangøren annet valg enn å ta spillerne av banen.

Da spillet kom i gang igjen tok en storspillende Mone Inami seg opp i delt ledelse, men den japanske hjemmefavoritten ga fra seg initiativet igjen med en bogey på siste hull, etter å ha greid birdie på fem av de seks foregående. Korda vant med en runde to slag under par. Hun fikk par på de fem siste hullene.

Lydia Ko fra New Zealand var også med i seierskampen, men en bogey på 16. hull ødela for henne. Hun trengte birdie på siste hull for å ta igjen Korda, men greide det ikke.

Det ble omspill om sølvet. Mone vant det da Ko fikk bogey på første ekstrahull.

Feiret med søsteren

Korda vant sin første seier på LPGA-touren som 20-åring. I juni tok hun sin første majortittel med seier i kvinnenes PGA-mesterskap, og det gjorde henne til verdensener for første gang. Nå er hun også olympisk mester.

Den nye OL-mesteren er fra en skikkelig idrettsfamilie. Foreldrene Petr og Regina var tsjekkiske profesjonelle tennisspillere, og Petr Korda vant Grand Slam-turneringen Australian Open i 1996. Nellys yngre bror Sebastian spiller også tennis og vant juniorklassen i samme turnering for noen år siden, mens søsteren Jessica (28) spiller på LPGA-touren i golf.

Jessica var også med i OL og endte på delt 15.-plass. Hun var blant de første som gratulerete lillesøsteren med seieren.

Daffinrud sist

Tonje Daffinrud var håpløst sist i OL-turneringen før siste runde og kunne ikke endre på det tross en respektabel runde tre slag over par.

For Norges eneste deltaker i kvinneklassen ble turneringen en berg-og-dal-bane. Første og tredje dag ble marerittrunder hvor hun gikk ti slag over par. Da hjalp det ingenting at hun nøyde seg med 73 slag på 2. runde og 74 slag siste dag. Lørdagens runde inneholdt to birdier, tre bogeyer og en dobbeltbogey.

Hun var håpløst langt bak rivalene før lørdagens avslutning og greide bare å ta litt innpå italienske Lucrezia Colombotto Rosso, som endte nest sist sju slag foran Daffinrud.

Golf kvinner:

Gull: Nelly Korda, USA 267 (67-62-69-69),

sølv: Mone Inami, Japan 268 (70-65-68-65) – vant omspill,

bronse: Lydia Ko, New Zealand 268 (70-67-66-65),

4) Aditi Ashok, India 269 (67-66-68-68), 5) Hannah Green, Australia 271 (71-65-67-68) og Emily Kristine Pedersen, Danmark 271 (70-63-70-68), 7) Stephanie Meadow, Irland 272 (72-66-68-66), 8) Feng Shanshan, Kina 273 (74-64-68-67).

Norsk: 60) Tonje Daffinrud 309 (81-73-81-74),

60 utøvere fikk plassering.